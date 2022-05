Koniec II wojny światowej. Kiedy w Polsce świętujemy Dzień Zwycięstwa?

Dzisiaj, czyli 8 maja świętujemy w Polsce Dzień Zwycięstwa. Data nawiązuje do podpisania aktu kapitulacji przez III Rzeszę równo 77 lat temu. Dlaczego w Rosji zakończenie II wojny światowej świętowane jest dzień później? Wszystko przez… różnicę czasu.

Pierwszy akt kapitulacji został podpisany 7 maja o godz. 2:41. W kwaterze głównej generała Eisenhowera w Reims we Francji dowódcy niemieckich sił zbrojnych Alfred Jodl, Wilhelm Oxenius i Hans-Georg von Friedburg podpisali akt bezwarunkowego zakończenia działań militarnych. Ze strony Aliantów podpisy złożyli Walter Bedell Smith, będący naczelnym dowódcą Alianckich Sił Ekspedycyjnych oraz przedstawiciel ZSRS generał-major Iwan Susłoparow.



Jeszcze tego samego dnia Józef Stalin użył słynnego zdania: „ A kto to jest Susupłatow?” – uznając , że Związek Sowiecki jako główne mocarstwo koalicji antyhitlerowskiej nie może zaakceptować takiej formy przypieczętowania zwycięstwa nad Niemcami.



Stalin zażądał ponowienia aktu kapitulacji, tym razem w obecności przedstawicieli naczelnych dowództw czterech głównych państw sojuszniczych. Alianci przystali na żądania sowieckiego dyktatora.



8 maja na lotnisku Tempelhof w Berlinie wylądował brytyjski samolot wojskowy, na pokładzie którego znajdowała się niemiecka delegacja z feldmarszałkiem Wilhelmem Keitlem, który jako reprezentant sił lądowych zastąpił Jodla.



Akt kapitulacji zawierał te same warunki bezwarunkowego poddania się wojsk niemieckich, jakie ustalono poprzedniego dnia w Reims.

Poza Keitlem jako przedstawiciele głównych rodzajów niemieckich sił zbrojnych kapitulację podpisali von Friedeburg i generał lotnictwa Hans-Juergen Stumpff.



Jako przedstawiciel naczelnego dowództwa sowieckich sił zbrojnych w roli sygnatariusza wystąpił marszałek Gieorgij Żukow. Alianci zachodni powierzyli to zadanie brytyjskiemu generałowi lotnictwa Arthurowi Tedderowi. Ponadto dokument podpisali, jako świadkowie, naczelny dowódca amerykańskiego lotnictwa strategicznego gen. Carl Spaatz i dowódca 1 armii francuskiej gen. Jean de Lattre de Tassigny.



Akt wszedł w życie 8 maja 1945 o godz. 23:01 czasu środkowoeuropejskiego, czyli 9 maja o 1:01 czasu moskiewskiego, dlatego ten właśnie dzień w Związku Sowieckim i krajach mu podporządkowanych obchodzono jako Dzień Zwycięstwa.





Kiedy w Polsce obchodzimy Dzień Zwycięstwa?

9 maja. Dzień Zwycięstwa w Rosji i... Izraelu

Od 1945 roku w Polsce, podobnie jak w Związku Radzieckim Dzień Zwycięstwa był obchodzony 9 maja. W różnych okres był on nawet dniem ustawowo wolnym od pracy.

Pomimo zmian ustrojowych w Polsce dopiero 24 kwietnia 2015 roku Sejm zdecydował się formalnie znieść obchodzone 9 maja Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności.

9 maja Dzień Zwycięstwa obchodzony jest w Rosji i krajach byłego ZSRS. Jedynym wyjątkiem jest… Izrael, który w 2000 uznał tę datę za symboliczny koniec II Wojny Światowej.

Warto jednak pamiętać, że działania zbrojne trwały także po poddaniu się Niemiec. Formalnym końcem II wojny światowej było podpisanie aktu kapitulacji przez Cesarstwo Japonii 2 września 1945 roku.