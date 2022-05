Dzień Zwycięstwa. Putin złożył życzenia... obywatelom Ukrainy

Rosyjski dyktator Władimir Putin, którego armia już trzeci miesiąc prowadzi niewypowiedzianą wojnę z Ukrainą i popełnia zbrodnie wojenne, skierował do jej mieszkańców apel z okazji 9 maja, obchodzonego w Rosji jako Dzień Zwycięstwa.

WOJNA NA UKRAINIE



Putin nazwał „wspólnym obowiązkiem” zapobieganie „odrodzeniu nazizmu”. Informację o tym umieszczono na oficjalnym portalu Kremla – informuje Biełsat. „Dzisiaj naszym wspólnym obowiązkiem jest zapobieganie odrodzeniu się nazizmu, który przyniósł tyle cierpień narodom różnych krajów” – oznajmił w swoim oświadczeniu.



Przekonywał w nim też, że należy przekazać kolejnym pokoleniom „prawdę” o wojnie i tradycji „braterskiej przyjaźni” obu narodów. „W posłaniu skierowanym do weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i obywateli Ukrainy prezydent Rosji podkreślił niedopuszczalność rewanżu ze strony ideowych spadkobierców tych, którzy zostali pokonani w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” – przekazują treść dokumentu rosyjskie media.



Zwracając się zaś do przywódców samozwańczych republik z Donbasu Putin zapewniał, że dziś, podobnie jak ich przodkowie, zajmują się oni „wyzwoleniem” ziemi od „nazistowskiego brudu”.



„Listy gratulacyjne” Władimira Putina zostały wysłane także do Gruzji, Białorusi, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Armenii, Kirgistanu, Uzbekistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Abchazji, Osetii Południowej.

