Fake news rzecznika Trzaskowskiego. „Komu służy wojenka z MSZ?”

Po tym, jak Rafał Trzaskowski zaatakował Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnosząc się do uroczystości planowanych w stolicy przez rosyjską ambasadę, głos zabrał wicerzecznik ratusza. Jakub Leduchowski w oświadczeniu stwierdził, że „MSZ zwróciło się o udzielenie wsparcia w organizacji uroczystości” Rosjan, czego dowodem ma być dołączony skan pisma. Jednak w dokumencie resortu wyraźnie napisano: „(…) z uwagi na kontekst polityczny brak jest uzasadnienia dla udzielania wsparcia”. Dlaczego stołeczny ratusz wprowadza w błąd opinię publiczną?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał w sobotę na Twitterze, że ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i o wsparcie zwróciła się do MSZ. „Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej – powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie” – napisał Trzaskowski. Do wpisu załączył skan swojego pisma do szefa MSZ Zbigniewa Raua w tej sprawie.





Komu służy wojenka z MSZ?

Treść dokumentu miała dość konfrontacyjny charakter. Włodarz Warszawy domagał się od szefa resortu, by „żadna polska instytucja nie przyłożyła ręki do rosyjskiej inicjatywy”. „Więcej – powinno się jej zakazać” – stwierdził prezydent Warszawy.Natychmiast zareagował wiceszef MSZ Marcin Przydacz dementując tezy Trzaskowskiego i zapewniając, że resort nie planował i nie udzieli wsparcia rosyjskiej ambasadzie. „W odpowiedzi na notę – przekazaliśmy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej nasze negatywne stanowisko” – zaznaczył wiceminister dodając, że

To nie był koniec. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał w sobotę po południu oczekiwania ministra Raua, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie zgodzi się na planowane przez ambasadę Rosji zgromadzenie publiczne w Warszawie 9 maja. Z kolei wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker zapewnił: „Nie jest prawdą, żeby jakiekolwiek ministerstwo czy instytucja państwa wydawała zgodę na tego typu wydarzenia”.





Rzecznik Trzaskowskiego manipuluje treścią pisma MSZ

Czemu Pan kłamie? MSZ napisał do MSWiA że "brak jest uzasadnienia dla udzielenia wsparcia"! — Grzegorz Mazurowski (@GrzeMazurowski) May 7, 2022

MSZ twardo ws. Rosjan

„...to Państwo [MSZ] zwrócili

się do MSWiA o udzielenie wsparcia w organizacji uroczystości”



Dlaczego Trzaskowski zamiast z pretensjami zwrócić się do Rosjan, urządza wojenkę z polskim MSZ?

Dlaczego wprowadzają ludzi w błąd w kwestii treści listu?

Komu to służy? https://t.co/3vv8hCB2BU pic.twitter.com/xL6Q6qBjDY — Samuel Pereira (@SamPereira_) May 8, 2022

Rosjanie przenoszą się do Gdańska

Ratusz „odbijał piłeczkę” – zastępca rzecznika prezydenta miasta, Jakub Leduchowski, napisał na Twitterze, że Rafał Trzaskowski „nie jest uprawniony do zakazania organizacji uroczystości złożenia kwiatów na cmentarzu – to nie jest zgromadzenie publiczne w rozumieniu przepisów”. Do wpisu dołączył oświadczenie z apelem o podjęcie przez służby państwowe wszelkich możliwych działań w celu zablokowania obchodów planowanych przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej.Leduchowski stwierdził w oświadczeniu: „To MSZ było adresatem pisma dot. obchodów, to Państwo zwrócili się do MSWiA o udzielenie wsparcia w organizacji uroczystości (skan pisma na dowód)”.„Czemu Pan kłamie?” – pyta w odpowiedzi wicerzeniczka warszawskiego ratusza jeden z internautów, wykazując manipulację w oświadczeniu Leduchowskiego.W dołączonym skanie pisma MSZ czytamy bowiem wyraźnie: „(…) w ocenie Departamentu Wschodniego MSZ z uwagi na kontekst polityczny, brak jest uzasadnienia dla udzielania wsparcia wykraczającego poza wymagania określone obowiązującymi przepisami”.Zdaniem szefa portalu tvp.info Samuela Pereiry to wprowadzanie opinii publicznej w błąd co do treści listu MSZ. „Dlaczego Trzaskowski zamiast z pretensjami zwrócić się do Rosjan, urządza wojenkę z polskim MSZ?”, „Komu to służy” – zastanawia się publicysta.Ostatecznie rosyjska ambasada w Warszawie odwołała poniedziałkową ceremonię złożenia wieńców przy pomniku upamiętniających rosyjskich żołnierzy przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Działania polskiej dyplomacji przyniosły efekt, bowiem w komunikacie czytamy, że to „polski MSZ nie rekomendował jej przeprowadzenia”.Wiele wskazuje na to, że uroczystości Rosjanie zamierzają przenieść do Gdańska – o czym piszemy