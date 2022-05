Zrezygnowali z Warszawy, planują w Gdańsku. Czy Rosjanie dopną swego na 9 maja?

Po tym, jak ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie wycofała się – po nacisku polskiego MSZ – z pomysłu organizowania uroczystości w dniu 9 maja w stolicy, inicjatywę przejął wydział konsularny Rosji w Gdańsku. W opublikowanym komunikacie zaprasza do składania kwiatów na cmentarzu żołnierzy radzieckich. Już pojawiają się pytania o to, jaką postawę w tej sytuacji przyjmie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Przypomnijmy – w Rosji 9 maja jest obchodzony Dzień Zwycięstwa. O planach ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie jako pierwsi informowaliśmy w piątek na portalu tvp.info.





Trzaskowski oburzony i... bezradny

Gdańsk centrum rosyjskich obchodów 9 maja?

Co zrobią władze Gdańska?

dobrze rozumiem, że gdańskim aktywnościom przedstawicieli kremlowskich bandytów również ktoś się przypatruje i nie dojdzie tam to jakiejś manifestacji?

w Poznaniu i Krakowie podobnie pic.twitter.com/5Sftr01AYn — grzegorz dabrowski (@gd7171) May 8, 2022

W międzyczasie przeciwko uroczystościom zaprotestował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, zamiast jednak zwrócić się do rosyjskiej ambasady, zaatakował przedstawicieli polskiej dyplomacji, żądając działań zmierzających do zablokowania uroczystości.– w sobotę wieczorem ambasada Rosji poinformowała, że odwołuje poniedziałkową ceremonię złożenia wieńców przy pomniku upamiętniających rosyjskich żołnierzy przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie. Jak napisano w komunikacie, „polski MSZ nie rekomendował jej przeprowadzenia”.Wszystko wskazuje na to, że po fiasku planów stołecznych uroczystości, rosyjska dyplomacja planuje upamiętnić „dzień zwycięstwa narodu radzieckiego” w Gdańsku.„Drodzy rodacy! Dzień 9 maja jest symbolem bohaterstwa naszego narodu, jego niezłomnego hartu ducha i niezniszczalności.Podkreśla się w nim, że zachowanie pamięci jest „obowiązkiem i powinnością” Rosjan. Z tej okazji konsulat zaprasza do udziału w złożeniu kwiatów na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Gdańsku, przy Placu Zebrań Ludowych).Nie wiadomo, czy do manifestacji ostatecznie dojdzie, czy – podobnie jak w Warszawie – strona rosyjska wycofa się z prowokacyjnych planów. Dotąd głosu w tej sprawie nie zabrała też prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.