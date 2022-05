Będzie zmiana podejścia banków do klienta? „Premier zajmie się tym osobiście”

Premier Mateusz Morawiecki osobiście będzie starał się zmusić banki do zmiany kursu ws. oprocentowania lokat; w rozpoczynającym się tygodniu odbędą się spotkania w tej sprawie - zapowiedział przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Szef rządu oczekuje też, że we wtorek na Radzie Ministrów stanie projekt w sprawie pomocy dla kredytobiorców.

W dobie wysokiej inflacji rosną m.in. ceny i raty kredytów, a jednocześnie rekordowe zyski notują banki, które nie podnoszą oprocentowania lokat oszczędnościowych - wskazywali politycy opozycji podczas rozmowy w TVN24. Dodali, że dotyczy to również zrepolonizowanych banków i krytykowali rząd za bierność.



Minister Schreiber, odpowiadając na te zarzuty, zgodził się z twierdzeniem, że niepodnoszenie oprocentowania lokat przez banki jest oburzające. Jednocześnie ocenił, że zrepolonizowanie banków zwiększyło bezpieczeństwo finansowe w kraju. Przedstawiciel KPRM zaznaczył, że banki nie są rządowe, ale są spółkami akcyjnymi.



– Premier podejmuje działania, w tym tygodniu, bo już mamy niedzielę, odbędą się także w tej sprawie spotkania. Będziemy starali się i premier osobiście będzie starał się zmusić banki do zmiany kursu – powiedział Schreiber.



Dodał, że wypowiedzi opozycji, że „premier działa na rzecz banków” są bezczelne i obrzydliwe.





Wakacje kredytowe i wsparcie dla kredytobiorców – co dalej z projektem?

Schreiber poinformował też, że w piątek dozostał wpisany projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Finansów zakładający

– To jest pomoc dla tych, którzy są w bardzo trudnej sytuacji: ktoś stracił pracę - przynajmniej jedna osoba w gospodarstwie domowym, bądź koszty kredytu wykraczają ponad 50 procent dochodu – mówił.



– Jest oczekiwanie pana premiera, aby we wtorek ten projekt stanął na Radzie Ministrów – przekazał minister w KPRM.



Premier Morawiecki, przedstawiając ostatnio plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne, zapowiedział, że pomoc ta ma składać się z czterech punktów: trzymiesięcznych „wakacji kredytowych”; pomocy dla kredytobiorców z przejściowymi problemami; wprowadzenia nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u, a także wzmocnienia odporności całego sektora bankowego.



Od 2023 r. banki zamiast WIBOR-u miałyby - jak mówił premier - stosować transparentny, bardziej korzystny dla kredytobiorców, wskaźnik oprocentowania kredytów.



RPP w czwartek zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 0,75 pkt proc. Tym samym stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa do 5,75 proc., stopa depozytowa do 4,75 proc., stopa redyskonta weksli do 5,30 proc., a stopa dyskontowa weksli do 5,35 proc. To ósma podwyżka stóp z rzędu.

źródło: pap

Z opublikowanych pod koniec kwietnia danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec lutego 2022 r. zysk banków sięgnął ponad 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 97 proc. w stosunku do lutego 2021 r. Na poprawę wyniku wpłynął m.in. wzrost stóp procentowych.