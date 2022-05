36 rezolucji PE przeciw Polsce. „Liczą, że pogorszy się jakość życia Polaków” [WIDEO]

Czy Unia Europejska odblokuje Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy? W programie „Woronicza 17” m.in. o tym dyskutowali zaproszeni politycy. – My sobie możemy rezolucje przyjmować w Parlamencie Europejskim. Piłka nie jest po naszej stronie – tłumaczył poseł Jarosław Urbaniak z PO. Dominik Tarczyński (PiS) podkreślił, że nie jest prawdą, że w Parlamencie Europejskim przedstawiciele Platformy „wstrzymali się od głosu”, bowiem część z nich głosowała za odebraniem Polsce pieniędzy. – Oni liczą na to, że faktycznie pogorszy się jakość życia Polaków, że te pieniądze nie trafią do Polski – podkreślił.

Przypomnijmy – od miesięcy Bruksela wstrzymuje wypłatę funduszy z Krajowego Planu Odbudowy Polsce i Węgrom. Przedstawiciele polskiej opozycji w kraju, jak deputowani do PE, tłumaczą, że to ze względu na opór polskiego rządu w wycofaniu się z reformy sądownictwa, której domagają się od PiS unijne instytucje.





„Dziś ich nie ma w PO”

Tarczyński o środkach z KPO: Grillują, ale w końcy wypłacą

Ostatnia debata na temat praworządności w Polsce i na Węgrzech oraz trwających wysłuchań wobec tych dwóch krajów w ramach artykułu 7. traktatu– w czasie, gdy w Polsce obchodziliśmy święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chwilę później Parlament Europejski opowiedział się za dalszym blokowaniem KPO dla Polski, choć to nasz kraj pomaga milionom ukraińskich uchodźców.Dlaczego europosłowie KO nie zagłosowali za, tak jak – rzekomo – chce Donald Tusk?– My sobie możemy rezolucje przyjmować w Parlamencie Europejskim. Piłka nie jest po naszej stronie. PiS nie słucha Kaczyńskiego, Solidarna Polska w ogóle się stawia, a wszyscy Polacy mają kłopot przez was, że wy się kłócicie – tłumaczył postawę partyjnych kolegów poseł Jarosław Urbaniak (PO), oskarżając rządzących.Europoseł Dominik Tarczyński z PiS wtrącił sprostowanie, że posłowie Platformy – wbrew powszechnemu przekazowi – wcale nie wstrzymali się od głosu, bowiem część z nich głosowała „za” odebraniem pieniędzy Polsce. – Bo głosował (Leszek) Miller z list Platformy, (Danuta) Hubner z list Platformy, (Róża) Thun z list Platformy – tłumaczył (wspomniani politycy dostali się do Parlamentu Europejskiego ze wspólnej z PO listy Koalicji Europejskiej).– Dziś nie ma ich w Platformie – argumentował poseł Urbaniak.Tarczyński przypomniał, że dotąd w PE przeprowadzono 36 rezolucji, z których nic nie wynika, a są jedynie formą nacisku na Komisję Europejską. – Oni liczą na to, że faktycznie pogorszy się jakość życia Polaków, że te pieniądze nie trafią do Polski, a może będą jeszcze sankcje – ocenił polityk w studiu TVP Info.

Pytany czy sądzi, że fundusze z KPO kiedykolwiek trafią do Polski, Tarczyński ocenił, że brak tych środków w Polsce to także osłabianie generalnie gospodarki Unii Europejskiej. – Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. A więc będą grillować tak długo, jak mogą, a później wypłacą – dodał.



– Problem jest w tym, że Solidarna Polska od początku, czyli od 2015 roku próbuje zreformować sądownictwo i do tej pory się to nie udało. Jarosław Kaczyński powiedział, że ten projekt jest nieudany – stwierdził przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł Paweł Bejda.





Potężny polityczny nacisk w Brukseli

W programie zwrócono uwagę, że fundamentalnym powodem niezrealizowania reformy sądownictwa jest stosunek unijnych instytucji do projektu PiS. Wspomniane przez Tarczyńskiego 36 rezolucji PE, liczne orzeczenia TSUE czy blokowanie pieniędzy to „potężne polityczne narzędzia” skierowane przeciwko ustawom przyjętym w Polsce – zauważył prowadzący dyskusję Michał Rachoń.Przypomniał też, który domagał się od polskiego premiera wycofania pytania złożonego w TK, do którego – zgodnie z konstytucją – szef rządu miał prawo.

Zdaniem posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego wielkim błędem III RP jest „nierozliczenie czasów komunizmu”. – Do dnia dzisiejszego, kiedy w Sądzie Najwyższym jest ktoś taki jak sędzia Iwulski, który jeszcze w latach 70. Nosił mundur sowieckiego kolaboranta. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy zreformujemy – przyznał.



Jarosław Urbaniak zarzucił Kowalskiemu, że nie ma „bardziej prorosyjskiej organizacji w Polsce” niż Solidarna Polska. – Cały czas wyprowadzacie Polskę z Unii Europejskiej – dodał polityk PO.





Tusk twarzą proputinowskiej polityki

– Donald Tusk jest konsekwentny w jednej rzeczy: tak jak w latach 2007-2014 był najbardziej proputinowskim premierem III RP, tak dzisiaj konsekwentnie wspiera Putina. Jeśli szef EPL Donald Tusk inicjuje debatę przeciwko Polsce również w święto 3 maja, co jest w ogóle skandalem, i politycy PO nie głosują za interesami Rzeczpospolitej, to jak inaczej nazwać to jak zaprzaństwo, jak targowica – odpowiedział przedstawicielowi Platformy Obywatelskiej Kowalski.

W jego opinii to „nieprawdopodobne”, że byli polscy premierzy „głosują jak brukselczycy, żeby uderzać w Polskę”. – Nie znam takich polityków w Niemczech, we Francji czy Włoszech, którzy robią wszystko, tylko żeby przypodobać się Brukseli – podsumował.



