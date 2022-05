„Pobedobesie” – fanatyzm, obsesja czy zbiorowe opętanie? Tak świętuje Rosja [WIDEO]

W przededniu 9 maja, który w Rosji obchodzone jest pod nazwą „dnia zwycięstwa narody radzieckiego”, w całym kraju trwa wzmożenie. Kreml może ten dzień wykorzystać do rozpowszechniania fałszywego obrazu wydarzeń na Ukrainie – oceniają eksperci. Już teraz trwają jednak przygotowania do uroczystych obchodów, próby generalne i „defilady” nawet w przedszkolach. Fanatyzm zwycięstwa, zbiorowe opętanie? W Rosji jest na to jedno słowo: „pobedobesie”.

W Dniu Zwycięstwa nad Niemcami w II wojnie światowej przypadającym 9 maja co roku w Moskwie odbywa się uroczysta parada wojskowa, którą rosyjscy przywódcy tradycyjnie podziwiają ze stanowisk przy mauzoleum Lenina na placu Czerwonym. W tym roku ten dzień ma jednak szczególne znaczenie z uwagi na „specjalną operację wojskową” (jak określa to putinowska propaganda) Kremla na Ukrainie.



Rosyjskie media propagandowe przekonują Rosjan, że Moskwa nie prowadzi wojny z Ukrainą, ale wyzwala tamtejszych cywilów, których prześladują naziści.





Propagandowa powtórka z 1939, 2008, a ostatnio 2014 r.

Moskwa. Zbrodniarze już na Placu Czerwonym

Jeden z niezależnych historyków ze stowarzyszenia Memoriał, który w obecnej sytuacji chce zachować anonimowość przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że takie kłamstwa towarzyszyły napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku., gdy rzekomo Związek Radziecki przyszedł na pomoc „braciom Ukraińcom i Białorusinom”.Tak też Moskwa tłumaczyła w 2008 roku utworzenie baz wojskowych w należących do Gruzji regionach: Abchazji i Osetii Południowej, jak również w 2014 r. aneksję Krymu i wspieranie wojny w Donbasie.

Jak poinformował portal Mediazona, na Placu Czerwonym w Moskwie pojawią się żołnierze uczestniczący w agresji na sąsiednie państwo. W trakcie próby generalnej przed paradą wojskową w kolumnie wojskowej pojawili się żołnierze oddziałów desantowych, którzy walczyli na terytorium Ukrainy.



Podobne próby trwają już od końca kwietnia w całej Rosji.



Obchody „dnia zwycięstwa narodu radzieckiego w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945” w całym kraju mają quasi religijny kult.





Co znaczy „pobedobesie”

What's going on in Russia can be best described with a Russian word: "pobedobesie," meaning "victory-mongering"⁠—⁠an unhealthy obsession with military might and past victories. In a quote selected for this commercial, Putin says: "Glory to the generation that defeated Nazism." pic.twitter.com/nKmRkiOBh1 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 6, 2022

„Zbiorowe pijaństwo militaryzmu i narodowej wielkości”

This is what “Pobedobesie” (WW2 victory fanaticism) - a quasi religious cult of Victory Day - looks like in #Russia:



pic.twitter.com/eCj329HfpF — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) May 8, 2022

Russian children pose as gravestones of war heroes during a rehearsal of what appears to be a forthcoming Victory Day ceremony. Surreal pic.twitter.com/BIdvsWlQCv — UkraineWorld (@ukraine_world) May 1, 2022

This year, Russia's pathetic “pobedobesie” will be completely different pic.twitter.com/Cd9umEfh1b — Ksenia Iliuk (@ksurrealistic) May 4, 2022

źródło: portal tvp.info

W Rosji jest na to specjalne słowo:„To jak niezdrowa obsesja na punkcie militarnej potęgi i przeszłych zwycięstw” – komentuje dziennikarka Julia Davis, śledząca przekaz rosyjskich mediów – jak sama to określa – „żebyśmy my nie musieli”. Na Twitterze udostępniła też zapowiedź obchodów 9 maja emitowaną przez kanał Rossija1, w którym Władimir Putin mówi: „Chwała pokoleniu, które pokonało nazizm”.Z tej okazji przygotowane są też artystyczno-propagandowe występy, dla widzów na Zachodzie być może wręcz szokujące:Militarna indoktrynacja rzekomego zwycięstwa zaczyna się już zresztą od dzieci. Dobrze pokazują to „defilady” i teatrzyki organizowane w rosyjskich przedszkolach:„To jak diabelskie opętanie, ale w duchu zwycięstwa 1945 r. Zbiorowe pijaństwo militaryzmu i wielkości narodowej, parad i wojskowych przebieranek” – komentują internauci.