Duże straty wśród rosyjskich oficerów. Skąd się biorą?

Brytyjski wywiad przeprowadził analizę przyczyn częstego eliminowania z walki wysokich rangą oficerów wojsk inwazyjnych Rosji. Wynika z nich, że Kreml był zmuszony wysłać większą ich liczbę na pierwszą linię walk. „Niepowodzenia podczas inwazji na Ukrainę sprawiły, że na polu bitwy pojawili się wyżsi rangą dowódcy rosyjscy, co jednak naraża ich na znaczne ryzyko i doprowadziło do nieproporcjonalnie wysokich strat wśród oficerów” - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

Masakra po zbombardowaniu szkoły. Niewielu przeżyło [WIDEO] 60 osób zginęło według wstępnych danych w sobotę na skutek zrzucenia przez siły rosyjskie bomby na szkołę we wsi Biłohoriwka w obwodzie ługańskim,... zobacz więcej

„Trudności w dowodzeniu i kontroli, a także słabnące rezultaty Rosjan na linii frontu sprawiły, że na pole bitwy wkroczyli starsi rangą dowódcy, prawdopodobnie, aby osobiście przejąć kierowanie operacjami. Rosyjscy dowódcy rzadko przekazują władzę operacyjną swoim podwładnym, którzy z kolei nie zdobywają niezbędnego doświadczenia przywódczego. Nie jest jednak jasne, czy obecność tych dowódców na polu bitwy doprowadziła do dopracowania lub zmiany koncepcji operacyjnej. Błędne założenia planistyczne i niepowodzenia we wsparciu nadal osłabiają rosyjskie postępy”- napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



„Wysunięte rozmieszczenie dowódców naraziło ich na znaczne ryzyko, co doprowadziło do nieproporcjonalnie wysokich strat wśród rosyjskich oficerów w tym konflikcie. W rezultacie siły powoli reagują na niepowodzenia i nie są w stanie zmienić swojego podejścia na polu walki. Problemy te prawdopodobnie będą się utrzymywać, biorąc pod uwagę względny brak doświadczenia w dowodzeniu operacyjnym oficerów awansowanych w miejsce zabitych” - dodano.