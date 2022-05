„Zatrzymamy się, gdy zechcemy. Sądzę że…” – wiceprzewodniczący Dumy o wojnie i o Polsce

– Rozwinęliśmy armię pokojową. Posuwamy się stopniowo. Bez względu na histerie Borisa Johnsona czy Mario Draghiego zakończymy operację wtedy, gdy uznamy to za stosowne. Myślę, że zatrzymamy się na granicy Polski – powiedział w rozmowie z włoską „La Repubblica” wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Rosji, Piotr Tołstoj.

Odpowiadając na pytanie o to, kiedy Rosjanie uznają, że zrealizowali „operację” na Ukrainie, Tołstoj powiedział, że stanie się to „wtedy, gdy Ukraina będzie w pełni zdenazyfikowana i zdemilitaryzowana, to znaczy, kiedy nie będzie już stanowiła zagrożenia wojskowego dla Federacji Rosyjskiej i nie będzie już możliwości przekształcenia ją w anty-Rosję, co Zachód próbował uczynić przez ostatnie 30 lat”.



Według Tołstoja na Ukrainie panuje „szczególny rodzaj nazizmu”, a fakt, że „prezydent jest Żydem, a nacjonalistów jest niewielki procent” nic w tym nie zmienia. – Nazizm ukraiński to antyludzka ideologia oparta o nienawiść do Rosji. Nie wszyscy rozumieją, że nienawiść do Rosji jest jedyną podstawą ideologiczną istnienia państwa ukraińskiego – wyłożył rosyjski polityk w rozmowie z włoskim dziennikiem.



– Czy to nie pan właśnie mówił, że Rosjanie i Ukraińcy to bratnie narody? – Zapytała wówczas dziennikarka „La Repubbliki”. – Oczywiście, z racji historycznych i geograficznych te narody są skazane na bycie razem. Nie może być inaczej – wskazał prawnuk autora „Wojny i Pokoju”, Lwa Tołstoja.

Wiceprzewodniczący Dumy dodał, że Rosja „rozwinęła armię czasu pokoju”. – Nie ogłosiliśmy, jak na Ukrainie, mobilizacji powszechnej. Dlatego posuwamy się stopniowo. Bez względu na pomoc Europy, histerieczyzakończymy operację wtedy, gdy uznamy to za stosowne. Myślę, że– oświadczył.

Odnosząc się do agresywnego antypolskiego wpisu Dmitrija Miedwiediewa, o którym przypomniała mu włoska dziennikarka, Tołstoj zakpił z narracji przedstawiających władze naszego kraju jako sojuszników Kremla. – Przecież Polska ma za zadanie: rozbić UE od środka na nasze zlecenie – powiedział śmiejąc się. – A tak na poważnie – dodał – to po rozpętaniu wojny gospodarczej z Rosją sytuacja Niemiec, Włoch i dużej części krajów Europy Wschodniej stała się bardzo niepewna. Wzrost cen gazu może zniszczyć klasę średnią stanowiącą bazę wyborczą zachodnich rządów. Unię Europejską czeka los ZSRS.





Tołstoj przyznaje: chodzi o „przetrwanie Rosji” atakowanej przez „cały zachodni sojusz”

Więcej sankcji na Rosję? Zachód będzie musiał za to zapłacić

Tołstoj przyznał, że również Rosja przeżywa trudności gospodarcze (winą Kremla jest jedynie „zbytnie zaufanie” okazane zachodnim partnerom, którzy „podeptali nienaruszalne, jak nam się wydawało, zasady”), ale „jest coś, czego Zachód nie rozumie: konsumpcjonizm nie jest zasadniczą cechą człowieka rosyjskiego”, który „nie wyjdzie na ulice z powodu paru rubli” gdy gra idzie o „przetrwanie kraju atakowanego przez „cały zachodni sojusz”.– Ta próba skasowania Rosji nie powiedzie się. Rosja pozostanie największym krajem świata. Mówi się o izolacji, a dwie trzecie świata są z Rosją. Kryzys doprowadzi do końca panowania zachodniej ideologii. Nakładajcie więcej sankcji, na koniec i tak sami za to zapłacicie – zagroził były (2020 – 2022) wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego rady Europy.