Nigeria wstrzymuje wszystkie połączenia lotnicze

Nigeria będzie pierwszym krajem, który w poniedziałek wstrzyma połączenia lotnicze w całym kraju – poinformowała w sobotę agencja Bloomberg.

Rosnące ceny paliwa lotniczego sprawiają, że biznes staje się nieopłacalny.



Operatorzy linii lotniczych „wstrzymają działalność w całym kraju” do odwołania, poinformował w oświadczeniu związek przewoźników lotniczych. To kolejny skutek inwazji Rosji na Ukrainę.



Wojna spowodowała ogromne perturbacje na rynkach energetycznych, a rosyjskie surowce używane do produkcji paliwa do silników odrzutowych i oleju napędowego stały się niedostępne w wielu regionach świata. Chiny również zmniejszyły eksport produktów naftowych i ograniczyły dostawy.



„Wiele linii lotniczych już przynosi straty” – powiedział agencji Bloomberg w rozmowie telefonicznej Victor Enwezor, wiceprezes ds. operacyjnych w biurze turystycznym „Leisure Afrique” z siedzibą w Lagos. „Wszelkie dalsze podwyżki cen zabiją ich biznes” – dodał.



