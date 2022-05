Radomsko: Strzelanina w centrum miasta. Trzy osoby ranne

Trzy osoby zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w sobotę wieczorem w centrum Radomska (woj. łódzkie); dwie od ran postrzałowych, a jedna od uderzenia nieustalonym narzędziem – przekazała PAP rzeczniczka radomszczańskiej policji kom. Aneta Wlazłowska.

Rzeczniczka podała, że do strzelaniny doszło w sobotę wieczorem przy ulicy Przedborskiej w centrum Radomska (Łódzkie).



„Było to w okolicach sklepu. Policjanci potwierdzili, że doszło do strzelaniny. Okazało się, że dwóch mężczyzn ma rany postrzałowe, trzeci ranny mężczyzna został uderzony jakimś narzędziem” – przekazała Wlazłowska. „Mężczyznom udzielono pomocy medycznej. Jeden z nich jest w szpitalu” – podała.



„Dwaj mężczyźni są w dyspozycji policji, są przesłuchiwani” – dodała.



Nie wiadomo, dlaczego doszło do zdarzenia. „Teraz jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić” – wskazała policjantka.



