Tak Rosjanie niszczyli Azowstal. Zdjęcia pokazują kolejne etapy

Kolejne etapy niszczenia kombinatu Azowstal, który jest ostatnim punktem oporu sił ukraińskich w portowym mieście Mariupol, pokazują zdjęcia satelitarne opublikowane przez firmę obrazowania satelitarnego Planet - podała telewizja Sky News.

Raport: Wojna na Ukrainie



Pierwsze zdjęcia przedstawiają widok kombinatu z 10 marca, a następnie skutki rosyjskich ataków co kilka kolejnych dni aż do 4 maja.



Jedno ze zdjęć wydaje się ukazywać moment, w którym bomby spadły do pobliskiego morza, a na najświeższych fotografiach widać dym unoszący się w kilku miejscach z terenu kombinatu.



Jedna z głównych dróg dojazdu do kombinatu prowadziła przez dwa mosty na rzece Kalmius. Zdjęcie z 10 marca wyraźnie je pokazuje. Jednak już 27 kwietnia oba są całkowicie zniszczone.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Przy wejściu do zakładów widać też duże leje, co świadczy o licznych atakach na to miejsce.