Co czwarty uchodźca w wieku produkcyjnym podjął pracę

W bazie PESEL mamy zarejestrowanych 400 tys. osób z Ukrainy w wieku produkcyjnym; ponad 100 tys. z nich, czyli co czwarta osoba, legalnie pracuje już w Polsce - powiedział w sobotę wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker.

Szefernaker, który w sobotę był gościem Polsat News, zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania rozwiązania systemowego, nad którym rząd pracuje z innymi partnerami tak, żeby osoby, który uciekły przed wojną z Ukrainy do Polski mogły się tu zaadaptować i usamodzielnić.



Dodał, że bardzo duża część tych osób już się usamodzielnia. - Dla przykładu ponad 100 tys. osób legalnie już pracuje w Polsce, z tych które przybyły do Polski, a mamy w bazie PESEL ponad 400 tys. osób, które są w wieku produkcyjnym co znaczy, że co czwarty uchodźca, który jest w wieku produkcyjnym podjął pracę. To jest ewenement na skalę światową jeżeli chodzi o uchodźców na świecie. Nie było nigdzie takiego przykładu - podkreślił.

Szefernaker zaznaczył, że uchodźcy z Ukrainy w Polsce usamodzielniają się i starają się wynająć mieszkanie. Zapewnił jednocześnie, że w dalszym ciągu istnieje kilkudziesięciotysięczna rezerwa miejsc w różnego rodzaju ośrodkach należących spółek Skarbu Państwa, rządu i samorządu, gdzie można zakwaterować te osoby.Przypomniał, że Polska do tej pory nie dostała żadnych środków z Unii Europejskiej, które mogłaby wykorzystać na pomoc uchodźcom z Ukrainy. - Przypominam, że w przypadku kryzysów migracyjnych z przeszłości, zarówno Grecja, jak i Turcja otrzymały miliardy euro - mówił.Dodał, że Polska proponuje, by utworzyć dodatkowy fundusz Unii Europejskiej na pomoc uchodźcom z Ukrainy.