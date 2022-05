Rosja odwołuje „uroczystości” w Warszawie. Reakcja po zdecydowanym stanowisku MSZ

Plany spaliły na panewce. Po stanowczym stanowisku MSZ rosyjskie uroczystości w tzw. Dniu Zwycięstwa 9 maja ograniczą się do złożenia kwiatów przez ambasadora Rosji w Polsce na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie.

Pod koniec kwietnia Rosjanie zwrócili się do MSZ z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa podczas „uroczystości” planowanych na 9 maja.



Jak informowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kwiaty miał złożyć ambasador „Siergiej Andrejew wraz z towarzyszącymi mu dyplomatami” oraz „przedstawicielami polskich organizacji kombatanckich i społecznych”.



Rosyjska ambasada prosiła MSZ o „wsparcie w organizacji uroczystości oraz zapewnienie porządku publicznego”.



Z opublikowanego w sobotni wieczór stanowiska ambasady Rosji dowiadujemy się, że na 9 maja planowano także pochód Nieśmiertelnego Pułku. To propagowana przez Moskwę akcja społeczna. Podczas marszu upamiętniającego zwycięstwo nad III Rzeszą uczestnicy niosą zdjęcia radzieckich żołnierzy, którzy brali udział w tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.



Z planów nic jednak nie wyszło, bo weto postawiło MSZ. Ze stanowiska rosyjskiej ambasady dowiadujemy się, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, odmawiając Rosji zgody na organizację „uroczystości” powołało się na zapisy Kodeksu Karnego czyli „publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej, propagowanie ustroju faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju oraz nawoływanie do nienawiści”.

#wieszwiecej Polub nas

O braku możliwości przeprowadzenia w dniu 9 maja 2022 r. w Warszawie uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa w trybie tradycyjnym https://t.co/6ZXKdcysf7 — Russian Embassy, PL (@rusemb_pl) May 7, 2022

Rosjanie nie mogą tego pojąć, bo ich zdaniem chodzi o „obchody rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem, dzięki któremu istnieje dziś Państwo Polskie”.