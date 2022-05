Zima w Tatrach. Turysta zabłądził schodząc z Giewontu

Turysta schodząc z Giewontu pomylił drogę i utknął nad skalnym progiem. Trzy inne osoby nie poradziły sobie z wejściem na Kozią Przełęcz. W obu przypadkach konieczna była interwencja TOPR. Ratownicy przypominają, że w wyższych partiach Tatr nadal panuje zima i należy z rozwagą planować wszelkie wyprawy.

O ostatnich akcjach ratunkowych TOPR poinformował w sobotę w mediach społecznościowych. „Wczoraj o 11:55 do TOPR dotarło zgłoszenie od turysty, który schodząc z Giewontu pomylił drogę i zszedł dosyć nisko stromym żlebem Kirkora, gdzie ostatecznie utknął nad ostatnim progiem skalnym. Po dotarciu na miejsce turysta wraz z ratownikiem został opuszczony na linie do podstawy ściany, skąd dalej został sprowadzony do doliny Strążyskiej” – czytamy we wpisie.



W trakcie tej akcji nadeszło kolejne zgłoszenie od osób potrzebujących pomocy. Trójka turystów nie poradziła sobie z wejściem na Kozią Przełęcz od strony doliny Pięciu Stawów Polskich. Ratownicy przybyli na miejsce i sprowadzili ich z powrotem do dolinki Pustej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TOPR

TOPR przypomina, że w wyższych partiach gór nadal panują zimowe warunki i obowiązuje II stopień zagrożenia lawinowego, a do bezpiecznego poruszania się potrzebny jest czekan i raki.„Dodatkowo od kilku dni, niemal codziennie występują burze z wyładowaniami. Prosimy o rozwagę w planowaniu i w trakcie realizacji wyjść w wyższe partie Tatr!” – apelują ratownicy.