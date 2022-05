Żaryn o pogrzebie Emila Czeczko. „Wykorzystywany propagandowo nawet po śmierci”

Białoruska propaganda wykorzystała Emila Czeczko – nawet po jego śmierci – do realizacji dezinformacyjnych i prowokacyjnych działań przeciwko Polsce – ocenił w sobotę na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w sobotę odniósł się na Twitterze do okoliczności pochówku polskiego dezertera Emila Czeczko, który w połowie marca 2022 roku został znaleziony martwy w Mińsku. Wcześniej, w grudniu 2021 roku, porzucił służbę w Wojsku Polskim na granicy polsko-białoruskiej i zbiegł na Białoruś.



Zdaniem Stanisława Żaryna, białoruska propaganda wykorzystała Emila Czeczko do realizacji dezinformacyjnych i prowokacyjnych działań przeciwko Polsce, nawet po jego śmierci. „Pochówek zdrajcy Ojczyzny na cmentarzu w Dołhinowie wśród polskich żołnierzy, bohaterów #WWII i oprawa wydarzenia – trumna okryta biało-czerwoną flagą, wieniec z wstęgą i napisem: »Dla Polskiego Żołnierza i Patrioty – Naród RP« – to prowokacja Białorusi wymierzona w nasz kraj” – ocenia Stanisław Żaryn.



„Celem prowokacyjnej oprawy wydarzenia było wytworzenie wrażenia, jakoby Czeczko był popierany przez Polaków, zaś jego czyny przyjmowane z wdzięcznością przez »Naród RP«” – podkreśla rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Białoruska propaganda wykorzystała E. Czeczko - nawet po jego śmierci - do realizacji dezinformacyjnych i prowokacyjnych działań przeciwko Polsce.

1/5 pic.twitter.com/5R75StSuAq — Stanisław Żaryn (@StZaryn) May 7, 2022

Celem prowokacyjnej oprawy wydarzenia było wytworzenie wrażenia, jakoby E. Czeczko był popierany przez Polaków, zaś jego czyny przyjmowane z wdzięcznością przez „Naród RP”. 3/5 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) May 7, 2022

#wieszwiecej Polub nas

Pogrzeb dezertera zorganizowali Białorusini. W Polsce E. Czeczko został okryty hańbą, a jego karygodne postepowanie spotkało się ze społecznym potępieniem.

5/5 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) May 7, 2022

źródło: pap

Żaryn zaznaczył, że Emil, „gdzie stał się narzędziem tamtejszej propagandy promując absurdalne pomówienia wobec Polski”.„Oskarżał Polskę o zbrodnie na cudzoziemcach, twierdząc iż wraz z innymi żołnierzami zmuszany był do zabijania ludzi” – wskazał Stanisław Żaryn.„Pogrzeb dezertera zorganizowali Białorusini. W Polsce E. Czeczko został okryty hańbą, a jego karygodne postepowanie spotkało się ze społecznym potępieniem” – zaznaczył rzecznik.Emil Czeczko został pochowany we wsi Dołhinów w rejonie wilejskim obwodu mińskiego. Spoczywają tam żołnierze polegli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1919 roku. W pogrzebie brał udział ksiądz katolicki. Na grobie złożono wieńce w barwach flag Polski i Białorusi. Stanisław Żaryn do wpisu dodał zdjęcia z pogrzebu dezertera.