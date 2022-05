Zamordowali matkę na oczach dzieci. Ukraińcy publikują kolejną przechwyconą rozmowę

O zabiciu kobiety na oczach dwojga dzieci poinformował żołnierz rosyjski w rozmowie telefonicznej, przechwyconej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy i opublikowanej w sobotę na stronie SBU.

„Szła matka z dwójką dzieci… No i nasi walnęli ją przy dzieciach” – mówi rosyjski dowódca baterii haubic.



Jego żona odpowiada na to: „Pewnie, ona jest… też wrogiem”.



„Czyli w wypranych mózgach Rosjan każdy obywatel naszego kraju zasługuje na śmierć tylko dlatego, że on czy ona są Ukraińcami” – komentuje tę rozmowę SBU.

Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами



Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це йдеться у новому шокуючому перехопленні СБУ ⬇️ pic.twitter.com/ZSyoixCoN8 — СБ України (@ServiceSsu) May 7, 2022

