Problem nie tylko z ukraińską pszenicą. Rekordowe upały obniżą plony w Indiach

Rekordowe upały w Indiach znacząco wpłyną na tamtejsze uprawy pszenicy – zauważa portal rmf24.pl. Tymczasem oczekiwano, że to właśnie Indie wypełnią braki w globalnym eksporcie zboża, spowodowane wojną na Ukrainie.

Już w marcu termometry w Indiach wskazywały średnio ponad 33 stopnie C,, a kwietniu w niektórych rejonach było ponad 46 stopni.



Rekordowe upały znacząco wpłyną na plony pszenicy. Z rozmów, jakie Bloomberg przeprowadził z kilkudziesięcioma rolnikami oraz przedstawicielami władz lokalnych wynika, że straty w zbiorach wyniosą od 10 do nawet 50 proc.



Sytuacja jest o tyle trudna, że w sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainę i trwającej tam wojny liczono na to, że Indie pomogą wypełnić braki w dostawach zbóż. Oba te kraje odpowiadają łącznie za ok. 30 proc. światowego eksportu pszenicy.





Niższe zbiory na Ukrainie

#wieszwiecej Polub nas

źródło: rmf24.pl, PAP

W piątek firma Kayrros specjalizująca się w geolokalizacji i obserwacji satelitarnej na potrzeby przedsiębiorstw poinformowała, że zdjęcia satelitarne wskazują, że z powodu wojny zbiory zbóż na Ukrainie mogą spaść w tym roku o 35 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.Wojna bardzo poważnie utrudnia zasiewy, zmusza rolników do pracy w niebezpiecznych warunkach, a czasem pod ostrzałem, pojawiły też się niedobory paliwa. Zdjęcia satelitarne wykonane między 14 a 22 kwietnia, poddane analizie pod kątem tzw. wskaźnika wegetacji, już wykazują różnice w skali zasiewu – pisze AFP, powołując się raport Kayrros.Wcześniej w piątek Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) poinformowała, że z powodu problemów z infrastrukturą i blokady portów nad Morzem Czarnym z Ukrainy nie można wyeksportować prawie 25 mln ton zboża.