Makabryczny wypadek pod Warszawą. Nie żyją dwie osoby

Dwie osoby zginęły wskutek wypadku na krajowej „dwójce” w miejscowości Kałuszyn – przekazała w sobotę PAP Komenda Stołeczna Policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w które później wjechał jeszcze jeden pojazd.

Jak poinformowała PAP Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji, ok. godz. 14.25. policjanci otrzymali informację o wypadku na krajowej „dwójce” w miejscowości Kałuszyn (powiat miński). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że doszło tam do zderzenia volkswagena i volvo, w które następnie wjechała dacia.



– W wyniku tego zdarzenia mamy dwie ofiary śmiertelne, jest to kierujący volkswagenem i kierujący volvo. Kierujący z dacii jest w tym momencie badany przez zespół medyczny na miejscu – przekazała Putyra.



Dodała, że wskutek wypadku ruch zablokowany jest w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdy.



– Wszelkie czynności policjantów na miejscu pod nadzorem prokuratora będą miały za zadanie wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego zdarzenia – zaznaczyła Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.

