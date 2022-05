Zwiększenie rygoru w Afganistanie. Talibowie nakazali kobietom całkowicie zakrywać ciała

Władze w Kabulu wydały dekret nakazujący kobietom zakrywanie ciała od stóp do głów – poinformowała w sobotę agencja Associated Press.

Dekret stanowi, iż afgańskie kobiety muszą nosić strój zakrywający ciało od stóp do głów w miejscach publicznych. Muszą się do tego dostosować wszystkie kobiety za wyjątkiem małych dziewczynek oraz kobiet w podeszłym wieku.





„Chcemy by kobiety żyły godnie i bezpiecznie”

źródło: pap

– Chcemy, by nasze kobiety żyły godnie i bezpiecznie – powiedział Khalid Hanafi, pełniący obowiązki ministra cnót i występków.W dekrecie mowa jest również o tym, że kobiety powinny pozostać w domach i nie pracować poza nimi. – Zasady islamu są dla nas ważniejsze niż cokolwiek innego – dodał Hanafi.Podjęcie takiej decyzji spowoduje pogorszenie i tak nie najlepszych stosunków ze społecznością międzynarodową, a starania talibów mające na celu pozyskanie międzynarodowych darczyńców w obliczu narastającego kryzysu humanitarnego spełzną na niczym.Wcześniej talibowie na przekór własnym obietnicom zdecydowali, że dziewczynki nie mogą chodzić do szkoły powyżej 6 klasy, co również powoduje, że kraj jeszcze bardziej wyklucza się ze społeczności międzynarodowej.