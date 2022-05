Pijany mężczyzna na oczach ludzi bił i szarpał 84-letnią matkę

Mieszkaniec gminy Kraśnik (woj. lubelskie) zaatakował na ulicy swoją 84-letnią matkę. Jak się okazało, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu do pięciu lat więzienia.

Jak poinformował w sobotę oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku Paweł Cieliczko, do zdarzenia doszło w środę na terenie gminy.



– Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna, prowadząc starszą kobietę w pobliżu ulicy, szarpał ją i uderzał po ciele. Świadkowie, widząc przemoc, ruszyli kobiecie na pomoc i wezwali policję. Wśród interweniujących był też strażak z Kraśnika – przekazał rzecznik.



Zatrzymany 62-latek miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. – Jak się okazało, kobieta, wobec której użył przemocy, to jego 84-letnia matka. Śledczy ustalili, że to nie był jednorazowy czyn przemocy wobec matki. Wcześniej mężczyzna groził jej też pozbawieniem życia – dodał Cieliczko.

źródło: pap

Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad matką i spowodowania u niej obrażeń oraz został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat.