Kiedy szósty pakiet sankcji? Spotkanie ambasadorów UE przełożone

Spotkanie ambasadorów unijnych krajów w Brukseli na temat szóstego pakietu sankcji wobec Rosji zostało przełożone na niedzielę na południe. Tak zdecydowała Francja kierująca pracami Wspólnoty.

Początkowo planowano, że narada ambasadorów odbędzie się w sobotę. Nadal jednak nie ma zbliżenia stanowisk co do embarga na import ropy z Rosji. Do niedzieli będą toczyć nieoficjalne dwustronne konsultacje Komisji Europejskiej i Francji z przedstawicielami państw członkowskich.





Kto sprzeciwia się embargu na ropę z Rosji?

źródło: iar

Przypomnijmy – Węgry, Słowacja i Czechy domagają się wyłączeń i chcą. Dotychczasowe propozycje przewidywały, że embargo wejdzie w życie w ciągu sześciu miesięcy, ale Węgry i Słowacja będą mogły sprowadzać ropę z Rosji do końca 2024 a Czechy do połowy 2024 roku.W szóstym pakiecie sankcji ma się znaleźć także usunięcie rosyjskich mediów z Unii. Nie będą mogły nadawać w krajach Wspólnoty. Dodatkowo, Unia zamierza wprowadzić zakaz świadczenia przez unijnej firmy usług doradczych wobec Rosji.Dodatkowo na listę sankcyjną mają trafić wojskowi odpowiedzialni za masakrę ludności cywilnej w Buczy.Piąty pakiet sankcji został przyjęty 8 kwietnia. Co zawierał? O tym pisaliśmy