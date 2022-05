Potężne wybuchy w Odessie

O „potężnych wybuchach” w Odessie i dymie unoszącym się nad miastem informują w sobotę ukraińskie media. „W Odessie słychać wybuchy. Mieszkańcy miasta informują, że widzą rakiety” – relacjonuje portal Suspilne Odessa.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Serwis opublikowało także zdjęcia, na których widać czarne kłęby dymu nad miastem.

In #Odesa, locals report seeing missiles and hearing explosions. Black smoke can be seen over the city.#RussianUkrainianWar#UkraineUnderAttack pic.twitter.com/BiU2a7hHaC