Kolejny wyrok dla „Wojtasa”. 15 lat za próbę krwawych porządków w mafii mokotowskiej

Wojciech S. ps. „Wojtas”, prawdopodobnie jeden z najniebezpieczniejszych polskich przestępców XXI wieku, usłyszał kolejny wyrok dotyczący mafijnych porachunków – dowiedział się portal tvp.info. Domniemany szef „obcinaczy palców” i tzw. komanda śmierci „Mokotowa”, został skazany na 15 lat za podżeganie do zlikwidowania dwóch członków gangu mokotowskiego i usiłowanie zabójstwa jednego z nich.

Dwa miesiące temu Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał 48-letniego „Wojtasa” na dożywocie za brutalne zabójstwo dwóch członków grupy piaseczyńskiej. Gangster będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z więzienia po 40 latach. Wyrok jest prawomocny.



Wojciech S. odsiaduje już wyrok łączny 15 lat więzienia z trzech spraw, w których suma poszczególnych kar wynosiłaby ok. 30 lat pozbawienia wolności. A przed warszawskimi sądami toczą się procesy, w których odpowiada m.in. za kierowanie brutalnymi porwaniami. S. nie przyznaje się żadnej zbrodni. Twierdzi, że padł ofiarą pomówień.

Tym razem „Wojtas” usłyszał wyrok w sprawie, którą śledczy z mazowieckich „pezetów” Prokuratury Krajowej i CBŚP nazywali „sprzątaniem” lub „odstrzałem sanitarnym” w gangu mokotowskim.



Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Wojciecha S. na 15 lat więzienia za podżeganie do wyeliminowania dwóch członków „Mokotowa” oraz usiłowanie zabójstwa jednego z nich. Dokładnie takiego wyroku domagał się prokurator Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, który prowadził śledztwo przeciwko mafiosowi. Gang mokotowski był bardzo dobrze uzbrojony (fot. Policja)

Słabe ogniwo

Pierwszym z gangsterów, którego według prokuratury chciał się pozbyć „Wojtas”, był Wojciech Sz. ps. „Szela”.. Sz. miał nawet być kierowcą „Korka”, bossa całej grupy. Dwukrotnie porywali go członkowie bandy „Mutantów”, będący w tamtym okresie w stanie wojny z „Mokotowem”.Wojciech Sz. znalazł się na celowniku swojego imiennika, ponoć dlatego, że uznano go za „słabe ogniwo”.Zabójstwo Wojciecha Sz. miało być swoistym „odstrzałem sanitarnym”. „Wojtas” chciał, aby zlecenie to przyjął Rafał B. ps. „Bukaciak”. To na jego wyjaśnieniach opierają się zarzuty. Do zamachu jednak wtedy nie doszło.

Podziurawiony

Śledczy odnaleźli zwłoki kilku ofiar gangu mokotowskiego (fot.CBŚP)

Kilka lat później, we wrześniu 2005 r., „Szela” ćwiczył w siłowni przy ul. Koński Jar na warszawskim Ursynowie. W pewnym momencie do lokalu weszło dwóch mężczyzn. Na głowach mieli kaptury i ciemne okulary.Ranny trafił w ciężkim stanie do szpitala.Jako zleceniodawcę wskazywano wówczas Zbigniewa C. ps. „Daks” lub „Dax”, który objął władzę nad „Mokotowem” po tym, jak w 2004 r. aresztowano Andrzeja H. ps. „Korek”. „Szela” twierdził, że nie wie ani kto do niego strzelał, ani dlaczego.

Ta zniewaga krwi wymaga

„Wojtas” miał też dybać na życie Jacka W. ps. „Wór” alias „Jerry”. On również był znaczącą postacią w „Mokotowie”.Jesienią 2002 r. bandyci uprowadzili Wiesława L. Mężczyzna przeżył koszmar podczas 40 dni w niewoli. Porywacze często go bili, kopali i przypalali. Odcięli mu jeden z palców lewej dłoni, potem przesłali go rodzinie. Domagali się 200 tys. dolarów, ale bliscy ofiary zebrali „ledwie” 100 tys. zł.. Czara goryczy przepełniła się, gdy Jacek W. domagał się od kompanów doli za wystawienie ofiary. „Jerry” i „Wojtas” pobili się.. Według prokuratury, Wojciech S. namawiał „Bukaciaka”, aby zabił „Jerrego”. Później do zabójstwa przekonywał zastępcę Rafała B. – Łukasza A. ps. „Łuki” (teraz jest świadkiem koronnym).Ten był bliski zrealizowania zadania. Uzbrojony pojechał pod pub, w którym miał być cel. W lokalu znajdował się także wtajemniczony w sprawę Wojciech F., który miał wyprowadzić Jacka W. na zewnątrz. „Łuki” uznał jednak, że w tym rejonie kręci się zbyt wielu świadków. „Jerry” ocalał.

Inteligentny i bezwzględny

Wszyscy najważniejsi członkowie „Mokotowa” są w więzieniu lub aresztach (fot. RP)

Wojciech S. uważany jest za jednego z najniebezpieczniejszych przestępców stołecznego półświatka. – Inteligentny, bez nałogów, cieszący się ogromnym posłuchem, ale przede wszystkim bezwzględny – tak Wojciecha S. opisywał jeden z warszawskich śledczych, który od dwóch dekad zajmuje się mafią mokotowską.Identyczną opinię o „Wojtasie” mieli jego dawni kompani. Janusz M. ps. Rodzinny był przed laty prawą ręką S., a po kolejnym zatrzymaniu zdecydował się o przerwaniu zmowy milczenia. „Rodzinny” opowiadał, że jego byłego szefa najlepiej charakteryzuje sytuacja, kiedy to „mokotowscy” napadli na przestępców z Raszyna, którzy obili członka ich grupy. Podczas tej bandyckiej ekspedycji karnej Janusz M. został raniony nożem w plecy. Rana miała być dosyć poważna. –– zeznawał „Rodzinny”.Kolejny ze „skruszonych” - Grzegorz J., ochraniał „Wojtasa”. –– zeznawał Grzegorz J. w procesie Wojciecha S. – Był niekwestionowanym liderem i najważniejszym ogniwem. Raczej wszyscy wypełniali polecania, które wydawał Wojtek. On decydował o podziale zysków – dodał.Grzegorz J. twierdził, że początkowo był przyjacielem „Wojtasa”, ale potem ich relacje się znacząco popsuły. – Nie chciałem być jego sługusem. Nie podobały mi się uprowadzenia dla okupu. I to, że – jak się okazało – dostawaliśmy za nie tylko jakieś ochłapy, gdy do grupy trafiały duże pieniądze – wyjaśniał.

Krwawy „Kierownik”

48-letni Wojciech S. (z zawodu mechanik silników samochodowych) jest ponadto jednym z oskarżonych w sprawie skandalu w polskim więziennictwie, związanego z korupcją i handlem narkotykami na terenie aresztu na warszawskiej Białołęce. Przez dwa lata mokotowscy gangsterzy handlowali za kratami narkotykami, alkoholem i dobrami z wolności. Śledczy z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (początkowo sprawę prowadziła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga) oraz stołecznego zarządu CBŚP ustalili, że „Mokotów” niemal kontrolował część zakładu penitencjarnego.. To on, według policjantów, miał kierować wojną gangu mokotowskiego z innymi bandami stołecznego podziemia kryminalnego.. Na celowniku gangsterów znalazło się dwóch ostrołęckich i dwóch warszawskich prokuratorów oraz policjanci z ówczesnego CBŚ. Gangsterzy chcieli nawet porwać jednego z oficerów CBŚ, aby torturami wymusić wszystko, co wie o sprawie. Później policjant zostałby brutalnie zamordowany.„Wojtas” był też, zdaniem prokuratury, jednym z inicjatorów stworzenia gangu porywającego ludzi dla okupu.. Bandyci okaleczali niektóre ofiary, wysyłając ich rodzinom obcięte palce jako ostrzeżenie, że nie zawahają się przed niczym, jeżeli nie dostaną okupu. Banda miała dokonać co najmniej 20 porwań, na których zarobiła minimum 7 mln zł. Troje uprowadzonych zostało zamordowanych. Jednak ciał dwojga zakładników – hinduskiego biznesmena i córki podwarszawskiego przedsiębiorcy – nie odnaleziono do dzisiaj.

Pogrążony przez przyjaciela

Rafał B. ps. Bukaciak (fot.RP)

źródło: portal tvp.info

. Początkiem sprawy było zatrzymanie, we wrześniu 2013 r., Rafała B. ps. Bukaciak oraz dwóch jego kompanów podczas próby wymuszenia haraczu.Rafał B. początkowo szedł w zaparte. Gdy jednak odkryto jego dwie zbrodnie, zorientował się, że może zostać skazany na dożywocie.. Opowiedział o serii brutalnych przestępstw, których mieli się dopuścić jego dawni towarzysze.. Sąd nie miał wątpliwości, że Rafał B. współpracował z organami ścigania i ujawnił wiele okoliczności nieznanych wcześniej śledczym, ale uznał, że oskarżony nie zasłużył na nadzwyczajne złagodzenie kary. –– przekonywał sąd.Od września 2013 r. policja i prokuratura zatrzymały blisko 200 osób związanych głównie z gangami: mokotowskim, konstancińskim, szkatułowym.