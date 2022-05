MSZ odpowiada Trzaskowskiemu. Chodzi o rosyjską prowokację na 9 maja

MSZ nie planował udzielać ambasadzie Rosji wsparcia przy organizacji uroczystości 9 maja i takiego wsparcia nie udzieli, w odpowiedzi na notę przekazaliśmy ambasadzie Rosji nasze negatywne stanowisko – przekazał w sobotę wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Odniósł się przy tym do pisma prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który sprzeciwiając się organizacji przez Rosjan obchodów zażądał – wskazując na MSZ – by „żadna polska instytucja publiczna nie przyłożyła ręki do tej inicjatywy”.

O planach ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie jako pierwsi informowaliśmy w piątek na portalu tvp.info.





9 maja w Warszawie przy mauzoleum żołnierzy radzieckich

Trzaskowski: Nie ma zgody na święto agresora







Zakażą uroczystości? „Może to zrobić prezydent Warszawy”

Prezydenta, że MSZ RP nie jest organem władnym do zakazywania uroczystości na terenie Warszawy. W przypadkach prawem przewidzianych może to zrobić prezydent Miasta Warszawy. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) May 7, 2022

W komunikacie ambasada przekazała, że w poniedziałek 9 maja w południe mają być złożone kwiaty na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie – wojennej nekropolii żołnierzy radzieckich z czasów II wojny światowej.Tego samego dnia stołeczny ratusz potwierdził, że wie o planowanych przez rosyjską ambasadę działaniach, a jego rzeczniczka Monika Beuth-Lutyk w rozmowie z Radiem ZET wyjaśniała, że miasto nie ma kompetencji by zakazać tego typu uroczystości.W sobotę do sprawy odniósł się prezydent miasta Rafał Trzaskowski (PO) w mediach społecznościowych. Napisał, że ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do MSZ o wsparcie.„Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej – powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w Warszawie” – napisał Trzaskowski. Do wpisu załączył skan pisma do szefa MSZ Zbigniewa Raua.Do wpisu Trzaskowskiego odniósł się na Twittrze wiceszef MSZ Marcin Przydacz, który napisał, że ze zdumieniem przyjmuje korespondencję prezydenta Rafała Trzaskowskiego.„MSZ RP nie planował udzielać Ambasadzie Federacji Rosyjskiej wsparcia i takiego wsparcia nie udzieli. W odpowiedzi na notę – przekazaliśmy Ambasadzie Rosji nasze negatywne stanowisko” – wskazał dyplomata.Przypomniał też Trzaskowskiemu, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych „nie jest organem władnym do zakazywania uroczystości na terenie Warszawy”. „W przypadkach prawem przewidzianych może to zrobić prezydent Miasta Warszawy” – dodał.