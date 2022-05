Premier na pogrzebie Leśniaka: Był wielkim patriotą oddanym sprawom Polski

Józef Leśniak był wielkim, wspaniałym patriotą oddanym sprawom Polski, swojemu obozowi politycznemu, oddanym Prawu i Sprawiedliwości – mówił podczas uroczystości pogrzebowych premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki bierze udział w uroczystościach pogrzebowych wicewojewody małopolskiego Józefa Leśniaka. – Kiedy odchodzi człowiek tak pełny życia, to wszystko się w nas buntuje. Wszystko się we mnie buntuje – mówił podczas uroczystości.



– Przecież jeszcze tyle planów przed nim, tyle nadziei, tyle pracy – kontynuował szef rządu. – Józef żył pełnią życia. Józef wiedział doskonale, że czas jest krótki i wykorzystywał wszystkie swoje siły dla dobra ojczyzny. Wiedział też, że żyć pełnią to szukać prawdy, szukać dobra – dodał.



Morawiecki podkreślał także, że Józef Leśniak „był wielkim, wspaniałym patriotą oddanym sprawom Polski, swojemu obozowi politycznemu, oddanym Prawu i Sprawiedliwości”. – Swoim życiem potwierdzał tę starą prawdę, że dobro i miłość to jedyne wartości, które pomnażamy poprzez dzielenie się nimi z innymi. Józef dzielił się z wszystkimi innymi pełną garścią i to dobro rozsiewał bardzo, bardzo szeroko – mówił.



Józef Leśniak zmarł w środę w wieku 54 lat. Od grudnia 2019 roku był wicewojewodą małopolskim, a w latach 2015–2019 posłem.