Niemiecka gazeta o rozbijaniu Europy i pomocy Ukrainie. „Rywalizacja na moralną wyższość”

Karolina Wigura i Jarosław Kuisz, publicyści związani z tygodnikiem „Kultura liberalna”, na łamach niemieckiej gazety „Tageszeitung” piszą o pomocy udzielanej przez społeczeństwa Polski i Niemiec uchodźcom z Ukrainy. Oceniają przy tym, że działania rządów europejskich państw to „rywalizacja na moralną wyższość”, która rozbija jedność Europy.

Autorzy stawiają na równi „zapał” i „solidarność” okazywane przez społeczeństwa Polski i Niemiec Ukraińcom. Ich zdaniem sytuacja zupełnie inaczej w przypadku relacji między państwami.





Wigura i Kuisz wskazują, że do niedawna w Europie Zachodniej na pierwszym planie znajdowało się hasło „Nigdy więcej (wojny)”. „Obecnie w polityce międzynarodowej rywalizacja lęków została zastąpiona przez rywalizację moralnej wyższości, a w niektórych przypadkach przez arogancję” – podkreślają publicyści „Kultury liberalnej” na łamach lewicowego niemieckiego dziennika TAZ.Artykuł cytuje serwis Deutsche Welle: „Wiele europejskich krajów zaczęło nagle wierzyć w to, że najlepiej rozumieją Rosję i że jako jedyne znają sposób na rozwiązanie konfliktu. Polska – ponieważ ma doświadczenie z długą historią rosyjskiej okupacji. Niemcy – ponieważ wielu obywateli ciągle jeszcze stawia na powrót do «zmiany poprzez ścisłe kontakty». Francja – ponieważ Emmanuel Macron chętnie występuje w imieniu całej Europy i spotyka się z Władimirem Putinem”.Odnosząc się do spięcia między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem a premierem Mateuszem Morawieckim publicyści stwierdzili, że takie działania „rozbijają jedność Europy” w chwili, gdy powinna być zjednoczona w pomocy Ukrainie. Zdaniem Wigury i Kuisza te podziały „zapewne wykorzysta” Władimir Putin w czasie zbliżających się obchodów 9 maja.