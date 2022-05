Sadoś: Skuteczne sankcje, nie egoistyczne interesy, trzeba zatrzymać wojnę

Ambasador Polski przy Unii Europejskiej skrytykował państwa, które domagają się wyłączeń spod unijnego embarga na import rosyjskiej ropy. We Wspólnocie toczą się negocjacje w sprawie szóstego pakietu restrykcji, podczas których Węgry, Słowacja i Czechy zażądały ulgowego potraktowania. Chcą mimo unijnego embarga jeszcze przez kilka lat sprowadzać rosyjską ropę. Ambasador Andrzej Sadoś w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli podkreślił, że Wspólnocie potrzebna jest jedność oraz surowe sankcje wobec Rosji, by zatrzymać wojnę.

WOJNA NA UKRAINIE



– Jesteśmy w wyjątkowym momencie, mamy wojnę na granicy UE, żeby radykalnie obniżyć wpływy do rosyjskiego budżetu musimy sankcjonować ropę naftową, gaz, produkty przemysłu petrochemicznego. Musimy zrobić wszystko żeby te wojnę zatrzymać – powiedział w sobotę stały przedstawiciel RP przy UE, Andrzej Sadoś.



Według polskiego dyplomaty większości państw członkowskich UE zależy przede wszystkim na tym, by sankcje były skuteczne i zatrzymały Rosję.



– Aby myśleć o przyszłej odbudowie, integracji Ukrainy z UE, musimy jak najszybciej zatrzymać we wojnę i sankcje są jednym z elementów możliwie najszybszego zakończenia rosyjskiej agresji w Europie, na Ukrainie – powiedział.



– Myślę, że nasze dyskusje na komitecie stałych przedstawicieli powinny dotyczyć skuteczności sankcji a nie indywidualnych egoistycznych interesów poszczególnych państw członkowskich. Wszyscy ponosimy koszty wojny na Ukrainie, koszty rosyjskiej agresji. I właśnie, żeby nie ponosić jeszcze wyższych kosztów, powinniśmy skoncentrować się na sankcjach, które skutecznie zatrzymają wojnę i zmuszą Rosję do zaprzestania agresji – zaznaczył Sadoś.



Polska przedstawia konkretne propozycje na forum komitetu stałych przedstawicieli, po pewnym czasie są one jednomyślnie przyjmowane przez pozostałe państwa członkowskie. Chcielibyśmy żeby działo się to szybciej i w szerszym zakresie, ale to jedność jest naszą największą siłą – podsumował Andrzej Sadoś.