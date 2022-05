Z rosyjskich w amerykańskie ręce. Chelsea potwierdza: uzgodniono warunki przejęcia klubu

Chelsea Londyn w komunikacie opublikowanym w sobotę potwierdził, że uzgodniono warunki przejęcia klubu przez grupę kapitałową kierowaną przez Amerykanina Todda Boehly'ego. Oznacza to, że po 19 latach klub przestanie być własnością rosyjskiego oligarchy Romana Abramowicza.

Klub piłkarskiej ekstraklasy angielskiej w oświadczeniu precyzuje, że inwestycja w wysokości 2,5 mld funtów zostanie przeznaczona na zakup udziałów w klubie, a wpływy te zostaną zdeponowane na zamrożonym koncie bankowym w Wielkiej Brytanii z zamiarem przekazania 100 procent na cele charytatywne, co potwierdził Roman Abramowicz.





