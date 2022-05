Rosyjska rakieta eksplodowała na orbicie

Stary rosyjski silnik eksplodował na orbicie okołoziemskiej, powodując kolejne śmieci kosmiczne. O zdarzeniu, które miało miejsce w połowie kwietnia poinformowano dopiero teraz. Obiekt, który eksplodował był silnikiem typu Ullage z kosmicznego holownika.

O zdarzeniu poinformowała 18. Eskadra Obrony Kosmicznej Sił Kosmicznych USA za pośrednictwem Twittera. Z zamieszczonych informacji wynika, że obiekt skatalogowany jako #32398, rozpadł się 15 kwietnia. Eskadra dodała, że obecnie śledzonych jest szesnaście śmieci kosmicznych, które powstały po tym zdarzeniu.



Zdaniem dziennikarza i autora witryny RussianSpaceWeb.com – Anatolija Zaka – obiekt, o którym mowa był silnikiem typu Ullage z holownika kosmicznego, który pomógł wynieść na orbitę w 2007 roku trzy rosyjskie satelity GLONASS, czyli satelity wspierające rosyjski, satelitarny system nawigacyjny obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską.

#18SDS has confirmed the breakup of SL-12 R/B (#32398, 2007-065F), which occurred April 15, 2022. Tracking 16 associated pieces – analysis ongoing. #spacedebris @spacetrackorg @ussfspoc @us_SpaceCom — 18th Space Defense Squadron (@18thSDS) May 3, 2022

The SOZ motors don't use up all their propellant when they fire. And they have an unfortunate tendency to go bang years or decades later, leaving a bunch of debris in highly elliptical orbit. At least 54 SOZ motors have now exploded. — Jonathan McDowell (@planet4589) May 3, 2022

A spent propulsion unit (typically) exploded in orbit on April 15, scattering at least 16 debris. The object was a part of a space tug that delivered 3 GLONASS navigation satellites during the 2nd of two such launches in 2007: https://t.co/dTpJTs1haR https://t.co/XrWcCudUpy pic.twitter.com/ZEV0xMuYjY — Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) May 3, 2022

źródło: space, spidersweb

Według astrofizyka Jonathana McDowella, który pracuje w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, satelity GLONASS zostały wyniesione na orbitę przy pomocy rosyjskiej rakiety Proton, której górny stopień miał dwa małe silniki pomocnicze.„Silniki SOZ nie zużywają całego paliwa podczas startu.” – wyjaśnił na Twitterze McDowell.Do tej pory eksplodowały co najmniej 54 silniki.Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) szacuje, że około 36 tys. kosmicznych śmieci o średnicy co najmniej 10 centymetrów oraz około miliona obiektów o średnicy od 1 do 10 cm krąży obecnie wokół Ziemi.