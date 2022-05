Rosjanie „zamknięci” w obwodzie poddenerwowani. „To już trzy lata”

Mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego od dawna narzekają na odcięcie od sąsiadów. Ruch graniczny z Polską i Litwą właściwie nie istnieje. Lokalne media opisują wezwania, jakie do gubernatora obwodu wystosowali mieszkańcy, domagając się wyjaśnień, dlaczego od trzech lat nie zrobił nic, by otworzyć granice. W odpowiedzi ze strony gubernatora Antona Alichanowa padła zaskakująca deklaracja.

Napięcie w obwodzie kaliningradzkim, który graniczy z Polska i Litwą, wywołuje brak możliwości swobodnego przekraczania granicy na przejściach z oboma państwami Unii Europejskiej.





Mały ruch graniczny z Rosją

Mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego mają dość

źródło: newkaliningrad.ru, portal tvp.info

W przeszłości funkcjonował tzw. mały ruch graniczny, ale granice zamknięto w marcu 2020 r., ze względu na pandemię. Ruchu nie przywrócono aż do dziś, a obecnie jest to jeszcze mniej prawdopodobne ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę.To duży kłopot dla Rosjan mieszkających w rosyjskiej eksklawie w Europie Środkowej. W przeszłości chętnie wyjeżdżali choćby do Polski na zakupy. Szczególnie teraz, ze względu na unijne sankcje, produkty żywnościowe są niezwykle drogie, a miejscami są towarem deficytowym.Inna kwestia to połączenia z pozostałą częścią Rosji. Wyjazd samochodem z obwodu jest praktycznie niemożliwy, bilety na samolot ekstremalnie drogie, a rejs promem do Sankt Petersburga zajmuje blisko dwie doby. Dlatego mieszkańcy w końcu powiedzieli „dość”.„Kiedy powiecie coś na temat waszego wniosku o otwarcie granic dla mieszkańców obwodu kaliningradzkiego? To już trzeci rok...” – jeden z użytkowników Telegrama szefa obwodu Antona Alichanowa.„Wkrótce. Decyzja już zapadła. Powinno to zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu” – odpowiedział Alichanow, cytowany przez portal „Nowy Kaliningrad”.To dość zaskakująca deklaracja, mają wskazywać na to, że ruch graniczny między Polską i Rosją oraz Litwą a Rosją zostanie otwarty.Serwis wskazuje, że starania Alichanowa ma wspierać rosyjskie MSZ.