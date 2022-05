Rosja ponosi duże straty w najlepiej wyposażonych oddziałach

Rosja straciła na Ukrainie co najmniej jeden swój najbardziej zaawansowany technicznie czołg, T–90M, a wojna powoduje duże straty wśród jej najlepiej wyposażonych oddziałów – przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony.

„Co najmniej jeden T–90M, najbardziej zaawansowany czołg rosyjski, został zniszczony w walkach. T–90M został wprowadzony w 2016 roku i ma ulepszony pancerz, zmodernizowane działo oraz ulepszone systemy nawigacji satelitarnej. Około 100 czołgów T–90M znajduje się obecnie w służbie w najlepiej wyposażonych jednostkach rosyjskich, w tym walczących na Ukrainie. Ulepszony pancerz, zaprojektowany z myślą o obronie przed bronią przeciwpancerną, pozostaje podatny, jeśli nie jest wspierany przez inne elementy sił zbrojnych” – napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



„Konflikt na Ukrainie zbiera bardzo duże żniwo wśród niektórych z najsprawniejszych i najbardziej zaawansowanych technicznie jednostek rosyjskich. Odbudowa sił zbrojnych Rosji po tym konflikcie będzie wymagała znacznego nakładu czasu i kosztów. Wymiana zmodernizowanego i zaawansowanego sprzętu będzie szczególnym wyzwaniem ze względu na sankcje ograniczające dostęp Rosji do krytycznych komponentów mikroelektronicznych” – dodano.

