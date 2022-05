Polowanie na niebie. 14 rosyjskich dronów Orłan-10 zestrzelonych

Co najmniej 14 kolejnych rosyjskich dronów zwiadowczych typu Orłan–10 zestrzeliła minionej doby ukraińska obrona przeciwlotnicza – poinformowały w sobotę ukraińskie siły powietrzne. Według agencji Ukrinform każda z takich maszyn kosztuje 80–120 tys. dolarów.

„6 maja jednostki obrony przeciwlotniczej sił powietrznych i sił lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy strąciły co najmniej 14 dronów Orłan–10! Polowanie trwa!” – ogłosiło na Facebooku dowództwo sił powietrznych Ukrainy.



Ukrinform podaje, że każdy z dronów Orłan–10 kosztuje od 80 do 120 tys. dolarów. Używane są do prowadzenia rozpoznania z powietrza oraz namierzania celów artylerii.



Z obliczeń ukraińskiego Sztabu Generalnego wynika, że od początku inwazji rosyjskie wojsko straciło łącznie ponad 300 bezzałogowych statków powietrznych poziomu operacyjno–taktycznego.