Madonna wybiera się do Franciszka. „Jestem dobrą katoliczką, choć trzy razy ekskomunikowaną”

Madonna zamierza pojednać się z Kościołem? Kontrowersyjna gwiazda wiele razy wykorzystywała w swej karierze symbole religijne, w sposób uznawany za profanację. Jan Paweł II nawoływał do bojkotu jej twórczości. Teraz Madonna opublikowała na Twitterze wpis, w którym zaapelowała do papieża Franciszka o spotkanie. Jak twierdzi, chce omówić z nim „kilka ważnych spraw”.

Relacje Madonny z Kościołem Katolickim nie należą do najłatwiejszych. Niemal od początku trwającej ponad 40 lat kariery Madonna lubuje się w wywoływaniu skandali. Z szokowania odbiorców uczyniła wręcz swój znak rozpoznawczy. Nazywana „Królową Popu” piosenkarka z powodu swoich scenicznych wybryków nieraz znajdowała się w ogniu krytyki. Napięte relacje gwiazda ma zwłaszcza z Kościołem katolickim, który wielokrotnie potępiał ją za profanowanie symboli religijnych.





Bodaj największe oburzenie hierarchów wywołał legendarny już koncert w Rzymie z 2006 roku.. Kardynał Ersilio Tonino w rozmowie z prasą przekonywał wtedy, że kontrowersyjna wokalistka tym razem „posunęła się za daleko”.– Ukrzyżowanie się podczas koncertu w mieście papieży i męczenników to akt otwartej wrogości. To nic innego, jak skandal i desperacka próba zyskania rozgłosu. Nadejdzie czas, kiedy ta kobieta zrozumie, że Chrystus umarł na krzyżu również za nią, że przelał za nią swoją krew. Żal mi jej. Chcę jej tylko powiedzieć, że doprawdy sięgnęła dna, skoro czuje, że aby przyciągnąć uwagę mediów, musi odegrać cierpienie i śmierć Chrystusa na krzyżu – grzmiał hierarcha.

Za ten i kilka innych wybryków biskupi grozili wokalistce ekskomuniką (ona sama twierdzi, że została ekskomunikowana), a papież Jan Paweł II apelował do włoskich mediów o bojkot jej utworów. Warto podkreślić, że formalnie gwiazda nigdy nie została wykluczona z Kościoła katolickiego, a jedynie sama lubi powtarzać, że została ekskomunikowana.





Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna