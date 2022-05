„Rosyjska agresja na Mołdawię spowodowałaby rozlanie się konfliktu na cały region”

Wkroczenie wojsk rosyjskich na teren Mołdawii oznaczałoby de facto rozlanie się konfliktu na region Europy południowej. Nie możemy do tego dopuścić – ocenił wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. W ocenie ukraińskiego wywiadu wojskowego Kreml chce wciągnąć wciągnąć Naddniestrze do do wojny. Rosja wspiera Naddniestrze gospodarczo i politycznie, ma tam też około 1,5 tys. żołnierzy.

W czwartek telewizja Kanał 24, powołując się na źródło w ukraińskich służbach specjalnych, poinformował, że Rosja opracowała szczegółowy plan agresji na Mołdawię, a dniem jej rozpoczęcia może być 9 maja.



W ostatnich dniach w Naddniestrzu – zdominowanej przez ludność rosyjskojęzyczną separatystycznej „republice” na terytorium Mołdawii – odnotowano eksplozje nieopodal ministerstwa bezpieczeństwa w Tyraspolu, zniszczenie dwóch przekaźników radiowych, „atak” na jednostkę wojskową i domniemany ostrzał w pobliżu rosyjskich składów broni.



W ocenie ukraińskiego wywiadu wojskowego są to prowokacje Kremla, które mają na celu wciągnięcie Naddniestrza w trwającą wojnę. Rosja wspiera Naddniestrze gospodarczo i politycznie, ma tam też około 1,5 tys. żołnierzy. W miejscowości Cobasna, przy granicy z Ukrainą, mieści się posowiecki arsenał z około 20-21 tys. ton amunicji.



Wawrzyk odnosząc się do medialnych doniesień o możliwości rosyjskiej agresji na Mołdawię powiedział, że „wejście Rosji na teren jeszcze innego kraju oznaczałoby de facto rozlanie się konfliktu na cały region”.



Jak ocenił, atak ten dałby możliwość bezpośredniego oddziaływania na kraje bałkańskie. – Do tego nie możemy dopuścić – oświadczył.



Zdaniem wiceministra, żadna eskalacja działań ze strony Rosji nie może pozostać bez odpowiedzi. Zapewnił, że kraje zachodu, w tym Stany Zjednoczone oraz państwa Unii Europejskiej „są na to przygotowane i będą potrafiły się temu przeciwstawić”.

Na pytanie o prawdopodobieństwo dokonania rosyjskiej agresji na Mołdawię wiceszef MSZ wyraził nadzieję, że się tak nie stanie.



– Bo będzie to de facto oznaczało, że dotychczasowy konflikt dwustronny stanie się konfliktem regionalnym w Europie południowej – powiedział.



Wawrzyk odniósł się również do propozycji zawartych w szóstym pakiecie sankcji przeciwko Rosji w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę, przedstawione w środę w Parlamencie Europejskim przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Głównym założeniem nowego pakietu sankcji jest całkowity zakaz importu przez państwa UE rosyjskiej ropy w ciągu pół roku.



– Dobrze, że w pakiecie pojawia się kwestia zakazu importu ropy, ale biorąc pod uwagę możliwości obejścia sankcji trzeba uszczelnić te przepisy w innych dziedzinach. Mamy bowiem firmy PR-owskie czy księgowe, które pomagają w omijaniu dotychczas funkcjonujących sankcji, więc te elementy muszą być wyeliminowane – powiedział wiceszef MSZ.

