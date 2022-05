Tonie czy tylko płonie? Nowe informacje o trafionym rosyjskim okręcie Admirał Makarow [WIDEO]

Rosyjski okręt wojenny Admirał Makarow najprawdopodobniej został trafiony przez ukraińskie rakiety. To nadal nieoficjalna informacja, podawana przez media ukraińskie. Kreml zaprzecza, Pentagon komentuje. W sieci pojawił się film, który może przedstawiać płonącą fregatę. Pojawiły się też doniesienia, że w nocy z piątku na sobotę na nabrzeżu w Sewastopolu widziano kilkadziesiąt karetek zajmujących się zwożonymi z okrętu rannymi rosyjskimi żołnierzami.

Jeśli uderzenie się potwierdzi, będzie to kolejna rosyjska strata na Morzu Czarnym w ostatnich dniach. Tutaj przeczytasz więcej o zatopionym okręcie Moskwa.





Co dzieje się z fregatą Admirał Makarow?

Najnowsza z rosyjskich fregat

Informację podał w piątek około południa ukraiński portal z Odessy – Dumskaja. W mediach społecznościowych pierwsze wzmianki miały się pojawiać już w czwartek wieczorem. Jak czytamy, we fregatę Admirał Makarow uderzyły ukraińskie rakiety „Neptun”. To te same rakiety, które w kwietniu zniszczyły wspomniany rosyjski flagowy krążownik Moskwa. W wyniku atakuNad akwatorium Morza Czarnego, gdzie miało dojść do zdarzenia, krążyły rosyjskie samoloty, a z okupowanego Krymu na pomoc wyruszyły statki ratunkowe.Pojawiło się też nagranie, które może przedstawiać płonący rosyjski okręt:Nowoczesna rosyjska fregata Admirał Makarow (nr kadłuba 499) została wprowadzona użytku w 2017 roku. To najnowsza z trzech fregat projektu 11356R „Burevestnik” na wyposażeniu Floty Czarnomorskiej obok: Admirał Gregorowicz (494) oraz Admirał Essen (490).

Od czasu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę wszystkie okręty wojenne mają zamalowane numery, co utrudnia identyfikację jednostek tego samego typu.





Rannych transportują na Krym

#Ukraine's General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate.

Needs to be confirmed. pic.twitter.com/kj8HLJHPhj — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) May 6, 2022

Kreml zaprzecza. Co na to USA?

źródło: ru.krymr.com, Telegram, portal tvp.info, PAP

W serwisie Telegram pojawiły się informacje o tym, że ranni marynarze z fregaty Admirał Makarow są transportowani do Sewastopolu, bazy Floty Czarnomorskiej na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim. W nocy na nabrzeżu co godzinę widziano około 30 karetek.O sprawę fregaty został zapytany na konferencji prasowej rzecznik Kremla. – Nic o tym nie wiem. Nie mamy takich informacji – stwierdził krótko Dmitrij Pieskow.Do sprawy odnieśli się też Amerykanie:– Widzieliśmy te doniesienia, w mediach społecznościowych była mowa o rosyjskiej frygacie. Przyglądaliśmy się temu cały dzień, ale nie mamy żadnych informacji, by potwierdzić te doniesienia – powiedział w piątek rzecznik Pentagonu John Kirby podczas briefingu prasowego.