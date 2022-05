„Zdrajcy, szmalcownicy”. Kukiz o europosłach z Polski popierających sankcje przeciw Polsce

– To są zdrajcy, kosmopolici. Europosłowie głosujący za sankcjami przeciwko Polsce są zwykłymi szmalcownikami – ocenił Paweł Kukiz, komentując głosowanie Parlamentu Europejskiego nad rezolucją w sprawie dalszego blokowania należnych Polsce wypłat z Funduszu Odbudowy a także pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

PE chce, by Bruksela nadal blokowała należne wypłaty Polsce a także Węgrom. Przeciw rezolucji, a za pieniędzmi dla Polski, głosowali europosłowie Zjednoczonej Prawicy. Część eurodeputowanych opozycji wstrzymała się od głosu. Przeciw wypłacie pieniędzy dla Polski głosowali Marek Belka, Robert Biedroń, Łukasz Kohut, Leszek Miller, Róża Thun, Sylwia Spurek oraz Danuta Huebner.



– To są zdrajcy, kosmopolici – ocenił tę postawę w rozmowie z telewizją wPolsce.pl Paweł Kukiz.



– Ja jestem państwowcem i nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś reprezentuje lewicę, czy prawicę. Ważne, by był patriotą i kochał Polskę. Europosłowie głosujący za sankcjami przeciwko Polsce są zwykłymi szmalcownikami. To źli ludzie. Jedyną dla nich wartością jest kasa i wszystko jedno, czy mówią po rosyjsku, po niemiecku, czy po polsku – komentował polityk.

Kukiz dodał, że zbytnia ingerencja UE w polskie sprawy powinna skłonić do zastanowienia, „czy to nam się opłaca i na jakie ustępstwa możemy iść”.– Jeżeli Ukraina nie przegra, to kształt Unii Europejskiej może się zmienić. Amerykanie wciąż faworyzują Niemców i Francuzów. Widać to na wielu spotkaniach. Ta mentalność też powinna się zmienić – przewidywał.