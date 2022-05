Scholz: Rosyjska agresja wobec Ukrainy to największa katastrofa naszych czasów

Rosyjska agresja wobec Ukrainy to największa katastrofa naszych czasów –stwierdził kanclerz Niemiec Olaf Scholz, podczas wizyty w Hamburgu. Jego zdaniem „Rosja umyślnie opuściła wspólnotę międzynarodową”, a nienawiść Putina wobec wolnej Ukrainy „przesłania mu gospodarczy i socjalny rozwój własnego kraju”.

Raport: Wojna na Ukrainie



Kanclerz przyjechał do Hamburga w związku z setną rocznicą powstania Übersee-Club, stowarzyszenia promującego m.in. tolerancje i współpracę międzynarodową. Według portalu dw.com, Olaf Scholz zarzucił prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi zerwanie z wartościami cywilizacji i umyślne opuszczenie przez Rosję wspólnoty międzynarodowej.



– Putin nie może wygrać tej zbrodniczej wojny napastniczej przeciw Ukrainie. I nie wygra jej – stwierdził, zarzucając też włodarzowi Kremla nieracjonalność. – Nienawiść Putina do wolnej Ukrainy, przesłania mu gospodarczy i socjalny rozwój własnego kraju. Rosyjska agresja wobec Ukrainy to największa katastrofa naszych czasów – dodał.

Scholz ostrzegał przed globalnymi implikacjami wywołanej przez Rosję wojny. – Całe globalne bezpieczeństwo żywnościowe jest ogromnie zagrożone przez rosyjską agresję – powiedział.



W najbliższą niedzielę - 8 maja, kanclerz Olaf Scholz ma zwrócić się do Niemców w orędziu telewizyjnym poświęconym sytuacji w Ukrainie. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia, wiele krajów świętuje rocznie kapitulacji Niemiec w II wojnie światowej. Poza Rosją, która obchodzi zwycięstwo dzień później.