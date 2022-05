Jak Hitler i Ewa Braun. Oburzenie po ślubie pary neonazistów w Meksyku

Organizacje reprezentujące ofiary nazistowskich Niemiec oprotestowały ślub pary neonazistów, który odbył się w mieście Tlaxcala w Meksyku. Państwo młodzi na ceremonię przybyli autem wymalowanym w swastyki, a pan młody wystąpił w mundurze oficera SS.

Jak poinformował portal „El Sol de Mexico”, do piątku nietypowy ślub skrytykowało kilka organizacji pielęgnujących pamięć o ofiarach Holokaustu, w tym m.in. Centrum Szymona Wiesenthala zajmujące się ochroną praw człowieka i zachowaniem pamięci o Szoah.



Zarówno portal, jak i ta międzynarodowa organizacja zaprezentowały zdjęcia ze ślubu pary neonazistów, którzy na uroczystość kościelną przybyli pomalowanym w swastyki autem. W pojeździe znajdowały się zdjęcia Hitlera.



Według „El Sol de Mexico” także data ceremonii, która odbyła się 29 kwietnia, nie była przypadkowa. Nowożeńcy, Fernando i Josefina, wybrali ją, aby upamiętnić 77. rocznicę ślubu Adolfa Hitlera z Ewą Braun.





�� Controversy erupts in Mexico over a Nazi-themed wedding. A Mexican couple who recreated the marriage of Hitler and Eva Braun in Tlaxcala has been condemned by the Jewish community



��️ @eliascamhaji https://t.co/I6vggq6qH2