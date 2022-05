Odrzucone pozwy i uchylone wyroki. Prezydent Opola przegrywa z TVP

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odrzucił dwa kolejne pozwy i uchylił zaskarżone wyroki w sprawach, które TVP3 Opole wytoczył prezydent miasta Opola. Arkadiuszowi Wiśniewskiemu nie spodobał się materiał dotyczący obchodów 103. rocznicy odzyskania niepodległości.

11 listopada 2021 r. na Placu Wolności w Opolu prezydent Arkadiusz Wiśniewski porównał sytuację migrantów na granicy polsko-białoruskiej do traktowania Polaków przez Niemców podczas powstania warszawskiego – relacjonował opolski oddział Telewizji Polskiej.





Co dokładnie powiedział Wiśniewski?

"Skandal, hipokryta" - takimi słowami określili przemówienie prezydenta Opola Opolanie, którzy pojawili się na Placu Wolności. Arkadiusz Wiśniewski porównał sytuację migrantów na granicy polsko-białoruskiej do traktowania Polaków przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. pic.twitter.com/tdzHNLfZG4 — TVP3 Opole (@TVP3Opole) November 11, 2021

#wieszwiecej Polub nas

Kolejne 2 apelacje wygrane. Sąd odrzucił kolejne 2 pozwy prezydenta Opola i uchylił zaskarżone wyroki. To już 3 z 4 złożonych apelacji w której sąd przyznał racje @TVP3Opole ws. materiału w okresie kiedy byłem redaktorem naczelnym�� Jak to było Panie Arku? 4:0? Nokaut miał być? https://t.co/rkz1YAGv9e pic.twitter.com/HAKpnraQ8q — Mateusz Magdziarz (@matt_magdziarz) May 6, 2022

– Polska nie może odwracać się od matek z dziećmi, które głodne, przed wojną, próbują przedostać się przez granicę. Polska wiele lat i wiele razy była obszarem walki zbrojnej. Wiemy, jak wyglądają obrazy cierpiących matek; wiemy, jak wyglądają obrazy krwi na ulicach – choćby przypominając sobie zdjęcia z powstania warszawskiego – słyszymy na opublikowanym nagraniu.Później polityk bronił się, że fragment wycięto z kontekstu. Przed wspomnianą wypowiedzią mówił, że „nie może skazywać matek na śmierć w szpitalu bez pomocy lekarskiej”. Później z kolei pytał: „Skoro mamy taki los za sobą, to czemu chcemy odmawiać pomocy tym, którzy przed takim losem uciekają?”.Dzień po wystąpieniu Wiśniewski poinformował, że składa pozwy przeciwko TVP3 Opole. „W swoich słowach zwracam uwagę na to, że ofiarom wojen po prostu należy się pomoc. To paskudna manipulacja TVP3, która przypomina działania propagandy za Jerzego Urbana w PRL” – stwierdził.Do sądu wpłynęły cztery pozwy przeciwko TVP3 Opole. Choć w pierwszej instancji sąd przyznał rację prezydentowi Opola, to w apelacji było już inaczej.Mateusz Magdziarz, który wówczas był redaktorem naczelnym TVP3 Opole, poinformował na Twitterze o dwóch kolejnych wygranych w sądzie apelacyjnym.„Sąd odrzucił kolejne 2 pozwy prezydenta Opola i uchylił zaskarżone wyroki. To już 3 z 4 złożonych apelacji, w której sąd przyznał rację” – napisał na Twitterze.