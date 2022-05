W sobotę deszcz. Synoptyk IMGW wyjaśnia gdzie

W sobotę będziemy mieli do czynienia ze zmienną pogodą. Na północy i południowym wschodzie możliwe są przelotne deszcze i burze - poinformował synoptyk IMGW-PIB, Michał Ogrodnik.

Według prognozy pogody przygotowanej przez Michała Ogrodnika z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę nad Polską nie zabraknie słońca, choć nadal mogą pojawić się przelotne deszcze i burze.



„Strefy opadów będą się przemieszczały z północy na południe. Burze, które będą im towarzyszyć, nie będą już tak silne jak w czwartek czy piątek. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jedynie na południowym wschodzie - od Kotliny Podhalańskiej do Bieszczad - zachmurzenie może wzrastać do dużego i możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze, w czasie których lokalnie porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km/h. W trakcie dnia zachmurzenie może także wzrosnąć w północnej połowie Polski i tam miejscami możliwy jest przelotny deszcz i burze” - powiedział Michał Ogrodnik.



W ciągu dnia najchłodniej będzie na Wybrzeżu - od 13 do 15 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 18 stopni Celsjusza na północy do 20-21 stopni na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie na ogół słaby. Nad samym morzem może być chwilami umiarkowany i porywisty, z prędkościami nie przekraczającymi 50 km/h.