„Rosja dąży do rozszerzenia wojny na inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej”

Władze Rosji dążą do rozszerzenia wojny na Ukrainie na inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej – oceniła prof. Madalena Resende z Portugalskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (IPRI).

Na łamach portalu Observador lizbońska politolog przekonuje, że przesłanką świadczącą o próbie rozszerzenia wojny na inne kraje regionu jest szereg incydentów odnotowanych w ostatnim czasie w Naddniestrzu, separatystycznym regionie Mołdawii, w którym stacjonują rosyjskie wojska.



Resende zauważyła, że zdarzeniom w Naddniestrzu towarzyszy nasilenie rosyjskich bombardowań na Ukrainie na obszarach zamieszkanych przez ludność cywilną.



„To strategia karania tych, którzy przeciwstawiają się Rosji, oraz swego rodzaju forma utrudnienia odbudowy Ukrainy” – oceniła portugalska profesor.





Wskazała, że trzecią przesłanką świadczącą o dążeniu Kremla do rozszerzenia wojny na Ukrainie na państwa regionu jest niedawna deklaracja przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki o gotowości przystąpienia Mińska do sojuszu z Moskwą w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw.„Na podstawie tego mechanizmu zapewne by przyłączono części Ukrainy, Gruzji i Mołdawii okupowane przez Rosję. To byłaby minimalistyczna wersja imperium” – zaznaczyła Resende, wskazując, że Kreml będzie dążył do budowy „Wielkiej Rosji”.