„Wyzwoliciele” z Armii Czerwonej. Tusk kontra Tusk [WIDEO]

Co Donald Tusk myśli o Armii Czerwonej i „wyzwoleniu”, które miało miejsce w 1945 roku? Przypominamy słowa byłego premiera wypowiedziane 1 września 2009 roku podczas wspólnej konferencji prasowej z Władimirem Putinem. Jak wynika z kolei z czwartkowej wypowiedzi polityka, swojego zdania na temat „wyzwolicieli” nie zmienił.

Władimir Putin przyjechał do Polski 1 września 2009 roku z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas wspólnej konferencji prasowej nazwał Donalda Tuska „swoim kolegą”, wyrażając tym samym zadowolenie z poprawy stosunków polsko-rosyjskich, odkąd władzę w 2007 roku objęła koalicja PO–PSL.



Polski polityk z kolei nie szczędził słów wdzięczności wobec Armii Czerwonej.



– Nikt w Polsce nie zapomina, nikt nie zapomniał i nikt nie ma zamiaru zapomnieć, ile krwi zostawili na naszej ziemi żołnierze radzieccy, kiedy wyzwalali Polskę spod okupacji hitlerowskiej. Nie zmienia tego faktu nasze gorzkie doświadczenie po 1945 roku – mówił ówczesny premier podczas konferencji prasowej.



Temat „wyzwolenia” Tusk poruszył także podczas niedawnego spotkania ze studentami UMCS. Chociaż przytoczył dane, zgodnie z którymi w Gdańsku Sowieci zgwałcili 60 proc. kobiet, a w Lęborku 90 proc., to stwierdził, że „to byli wyzwoliciele (…)”. – No w jakimś sensie tak, bez wątpienia, uwalniali nas od nazizmu – dodał.