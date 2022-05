Były reprezentant Polski ostro o Trzaskowskim i Kuleszy. „Pokazali swoją niedojrzałość”

Nie milkną echa skandalu, który miał miejsce podczas finału Pucharu Polski, gdy na stadion nie zostali wpuszczeni kibice Lecha Poznań. Głos w sprawie zabrał Łukasz Kadziewicz, który w felietonie opublikowanym na łamach „Przeglądu Sportowego” skrytykował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. „Pokazali nam swoją niedojrzałość” – powiedział były reprezentant Polski w siatkówce.

Co takiego wydarzyło się przed meczem finału Pucharu Polski pomiędzy Lechem Poznań a Rakowem Częstochowa, pisaliśmy TUTAJ.



W efekcie niewpuszczenia grupy kilkunastu tysięcy kibiców z Poznania pod stadionem doszło do zamieszek. Zatrzymano ponad 20 osób, dwóch policjantów zostało rannych i ucierpiał jeden policyjny koń.



Prezydent Trzaskowski przekonywał, że decyzję o zakazie wnoszenia flag o wymiarach większych niż 2x1,5 m podjęła Straż Pożarna.

Zakaz wnoszenia flag i banerów większych niż 2x1.5 m na mecz o Puchar Polski na Stadionie Narodowym to była decyzja Państwowej Straży Pożarnej. Takie samo zezwolenie wydane było w 2019 roku. Wyjaśnienia w gronie @pzpn_pl @KGPSP @MSWiA_GOV_PL — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 2, 2022

Stanowisko Kom. Miejskiej PSP o zakazie wnoszenia większych flag uderza w piękno sportu, jest niezrozumiałe i powoduje więcej szkód niż pożytku. Zmieniono zasady obowiąz. od lat. Jeżeli w przyszłości PSP nie zmieni swojego stanowiska, finał PP nie będzie organizowany w Warszawie. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) May 2, 2022

Z kolei Cezary Kulesza twierdził, że próbował wpłynąć na zmianę decyzji, a w efekcie zagroził, że kolejne finały Pucharu Polski nie będą odbywać się w Warszawie. Na nic to się jednak zdało, bo kibice i tak nie weszli na stadion.„Tak potężnego dania ciała i późniejszej spychologii naprawdę już dawno nie widziałem” – napisał Kadziewicz.Były wicemistrz świata w siatkówce skrytykował Trzaskowskiego i Kuleszę.„Pan Cezary Kulesza do końca trzymał w niepewności kilkanaście tysięcy kibiców Lecha Poznań, którzy wybrali się na mecz do Warszawy. Prowadzenie dialogu z prezydentem miasta stołecznego panem Rafałem Trzaskowskim okazało się niemożliwe. Konsekwencją tego było pałowanie, policjanci na koniach i użycie gazu. (…)” – czytamy na łamach „PS”.