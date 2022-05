Wypadek pod Nidzicą. Ford zderzył się z ciężarówką. Kierowca zginął

Kierowca samochodu osobowego zginął, a jego dwie pasażerki zostały ranne wskutek zderzenia z ciężarówką, do którego doszło w piątek na lokalnej drodze koło Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie) - podała policja.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym fordem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy ciężarowej scanii” - powiedziała PAP st. sierż. Alicja Pepłowska z nidzickiej policji.



Osobówką podróżowało troje mieszkańców gminy Janowo, wszyscy w wieku około 70 lat. Kierowca forda zginął na miejscu, pasażerki odniosły obrażenia. Jedną z kobiet przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Olsztynie, drugą zabrała karetka do szpitala w Działdowie.



Do wypadku doszło w piątek po południu na drodze powiatowej między Janowem a miejscowością Szczepkowo Borowe, w powiecie nidzickim.



Jak podała policja, 25-letni kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Wstępne badanie na miejscu zdarzenia wykazało że był trzeźwy. Okoliczności wypadku będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury.