„Na tej wojnie są dwa wyjścia: umrzeć lub zostać rannym”. Nagranie

Na tej wojnie są dwa wyjścia - umrzeć lub zostać rannym; innych opcji nie ma, dlatego trzeba wydostać się stąd wszelkimi sposobami – mówi w rozmowie z żoną mężczyzna. Zapis rozmowy opublikował w piątek na swoim kanale na YouTube ukraiński wywiad wojskowy. Wg tego źródła bohaterem nagrania jest rosyjski żołnierz walczący na Ukrainie.

Raport: Wojna na Ukrainie



– Gdy wrócę, wszystko ci opowiem. Nie będziesz mogła w to uwierzyć. Ochu…Nasi dowódcy nigdy nigdzie nie walczyli, ilu ludzi oni posłali tutaj na śmierć... Każą nam realizować takie zadania, że to się nie mieści w głowie. Oni są nienormalni – wyjaśnia żonie domniemany rosyjski żołnierz, mający przebywać w okolicy Charkowa.



Mężczyzna jest wyraźnie zdenerwowany i sypie wulgaryzmami. Wyjaśnia, że lekko ranni, o których pisano w grupie w mediach społecznościowych, to w rzeczywistości „200”. I mówi, że zamierza za wszelką cenę uciec od wojny.

Kobieta ostrzega, że w przypadku napisania odmowy, natychmiast będzie miał sprawę przed sądem. Ten jednak odpowiada: – Prawie już nas nie ma. Zostało nas może 50 osób na 800. Musimy się stąd wydostać. Ponieważ jest tylko jedno wyjście – albo „200”, albo „300”– mówi zdesperowany.



Liczby „200” i „300” to skrót od określeń „gruz 200” i „gruz 300”, których używa się do oznaczenia transportów kolejno: zabitych i rannych niezdolnych do dalszej walki.



W piątek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że od początku inwazji 24 lutego rosyjska armia straciła około 24,9 tys. żołnierzy, a także m.in. 502 systemy artyleryjskie, 2686 pojazdów opancerzonych, 1110 czołgów, 199 samolotów i 155 śmigłowców.