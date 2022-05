Uderzył w autobus. Gdy uciekał, z hukiem rozbił się pod drzwiami komendy [WIDEO]

W piątek o godzinie 4.30 rano oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zaniepokoił huk dobiegający sprzed jednostki. Okazało się, że kierujący toyotą najechał na oznakowanie pionowe umieszczone w rejonie przejścia dla pieszych. Ostatecznie auto zatrzymało się na jednym ze znaków. Kierowca miał 2,5 promila.

Po chwili na miejscu zdarzenia pojawili się mundurowi, próbując wyjaśnić co się stało. Z ich ustaleń wynika, że kierowca toyoty w rejonie ronda skręcając w prawo nie upewnił się co do możliwości zmiany pasa ruchu i doprowadził do kolizji z autobusem komunikacji miejskiej. Bezpośrednio po tym zdarzeniu gwałtownie przyspieszył i próbował uciec z miejsca kolizji.



Niestety, na skutek niedostosowania prędkości do panujących warunków drogowych po przejechaniu kilkuset metrów stracił on panowanie nad toyotą, zjechał do osi jezdni i uderzył w infrastrukturę drogową znajdującą się w rejonie przejścia dla pieszych na wysokości olsztyńskiej jednostki Policji.



Za kierownicą toyoty siedział 30-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego. W organizmie mężczyzny krążyło prawie 2,5 promila alkoholu. Z miejsca stracił prawo jazdy. Przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie dwóch zdarzeń drogowych, w których na szczęście nikt nie został ranny.

