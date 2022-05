Kłamstwo Pieskowa: Polska może zagrozić integralności terytorialnej Ukrainy

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że zagrożenie dla integralności terytorialnej Ukrainy może nadejść ze strony sąsiedniej Polski, której retoryka „tradycyjnie nie była przyjazna”, ale „w ostatnich miesiącach stała się wroga” – informuje Biełsat.

– Integralność terytorialna Ukrainy może być zagrożona przez Polskę. To są oczywiste fakty – powiedział Dmitrij Pieskow. Biełsat ocenia, że te słowa oznaczają próbę wbicia klina w relacje między Warszawą a Kijowem.



Wcześniej Siergiej Naryszkin, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji (SWZ) i jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina twierdził, że Polska i USA rzekomo przygotowują plan „podziału Ukrainy” w celu „ustanowienia kontroli nad jej (Polski – red.) historycznymi posiadłościami”. SWZ twierdziła później, że słowa Naryszkina były „oparte na wiarygodnych źródłach”.





Łukaszenka straszy wojną

Pieskow został również poproszony o komentarz do wypowiedzi prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, który stwierdził, że, Białoruś i Ukraina mogą pewnego dnia zostać zmuszone do rozpoczęcia wspólnej wojny przeciwko Polsce, która – zdaniem Łukaszenki, marzy o zajęciu ziem zachodniej Ukrainy. Pieskow odmówił odpowiedzi na to pytanie.Odniósł się za to do słów białoruskiego dyktatora, że „operacja specjalna się przeciąga”.Rosyjskie MSZ oświadczyło w piątek również, że Rosja nie zamierza użyć broni jądrowej na Ukrainie. Według służby prasowej, „scenariusze ewentualnego użycia broni jądrowej są jasno sformułowane w rosyjskich dokumentach doktrynalnych”.– Nie są one związane z realizacją zadań wyznaczonych w ramach specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie. Rosja dała jasno do zrozumienia, że nie zamierza użyć broni jądrowej w specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie – napisano w oświadczeniu.Oświadczenie rosyjskiego MSZ sugeruje jednak, że broń jądrowa może zostać użyta.– skomentował oświadczenie rosyjskiego MSZ Stanisław Biełkowski, rosyjski publicysta i analityk.

Tusk, Lis i Giertych powielają

źródło: TV Biełsat, portal tvp.info

Twierdzenia o rzekomych planach „faktycznego przejęcia kontroli nad zachodnią Ukrainą” przez Polskę przedstawił kilka tygodni temu szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. W Polsce te rosyjskie insynuacje spotkały się z powszechnym potępieniem. Znalazły się jednak pewne wyjątki; kremlowską propagandę błyskawicznie podchwycili Donald Tusk, Tomasz Lis i Roman Giertych.W wywiadzie dla „Polityki” lider PO został zapytany o „rozbiór” Ukrainy. – To oficjalna kremlowska doktryna i autentyczna emocja Rosjan: że upadek ZSRR to tragedia, że Ukraina to część Rosji, że naród ukraiński to wymysł. I to, że dzisiaj Kaczyński nadal kokietuje Orbána, że chce za wszelką cenę – co Waszczykowski powiedział wprost – utrzymać sojusz z siłami typu Le Pen, hiszpański Vox, Salvini, to w dzisiejszych dniach brzmi już naprawdę jak konsekwentna strategia utrzymania bloku, który jest w swojej istocie proputinowski, jednoznacznie antyeuropejski i w konsekwencji antyukraiński. Dlatego między innymi PiS dzisiaj chowa się za Smoleńskiem i za radykalną antyrosyjską retoryką – komentował.Insynuacje o rozbiorze Ukrainy pojawiły się po tym, jak Jarosław Kaczyński mówił w Kijowie, że na Ukrainie potrzebna jest „misja pokojowa NATO”. Wówczas szef MSZ Rosji stwierdził, że „byłoby to faktyczne przejęcie przez Polskę kontroli nad zachodnią Ukrainą”. Kremlowską propagandę błyskawicznie podchwycili Tomasz Lis i Roman Giertych.„Siergiej Ławrow de facto składa ofertę Polsce przejęcia zachodniej Ukrainy i Lwowa, odpowiadając na inicjatywę Kaczyńskiego o misji pokojowej NATO. Kraje NATO odżegnują się od udziału w tej operacji, a PiS w nią brnie. Bo tak Orban dogadał z Morawieckim, Kaczyńskim i… Putinem” – pisał wtedy na Twitterze mecenas Roman Giertych.Dołączył się do tego Tomasz Lis. „To jest niesamowite. Czyli Ławrow właściwie potwierdza szaloną wydawało się koncepcję Giertycha, że zgłoszony przez Kaczyńskiego plan sił pokojowych NATO de facto zakłada uczestnictwo Polski w rozbiorze Ukrainy” – napisał redaktor naczelny „Newsweeka”.