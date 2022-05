Antysemicka retoryka w ustach Tuska i Budki

„Żelazna miotła” ma posłużyć politykom Platformy Obywatelskiej do robienia porządku po przejęciu władzy. Takiego określenia użyli w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin Donald Tusk i Borys Budka. Czy przedstawiciele PO świadomie nawiązują do antysemickiej gazety, która ukazywała się w Austrii po I wojnie światowej?

W środę w Lublinie Donald Tusk zapowiedział „zrobienie porządków żelazną miotłą”.



– Jestem generalnie łagodnym człowiekiem, nie mam w sobie potrzeby odwetu, wolałbym łagodzić konflikt, ale bardzo wielu, raczej setki niż dziesiątki funkcjonariuszy PiS będzie musiało odpowiedzieć i to karnie, bo popełniali przestępstwa i robili to w świetle dnia – zapowiedział były premier.



– Dajcie mi 100, no może 400 dni, żeby zrobić porządek naprawdę żelazną miotłą – dodał szef PO.



Takiego samego określenia użył w rozmowie z Wirtualną Polską Borys Budka. Ten polityk Platformy chce użyć „żelaznej miotły do wymiatania kacyków ze spółek”. Jedną z pierwszych ofiar „czystek Budki” ma być prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.





Czym była „Żelazna Miotła?”

. Podobnie jak narodowosocjalistyczny „Der Stuermer” koncentrowała się na atakowaniu Żydów. W gazecie ukazał się m.in, „żydowski kataster”, w którym wymieniono wszystkich Żydów mieszkających w Salzburgu, a także „żydowski pręgierz”, gdzie zawarto nazwiska osób, które kupowały w żydowskich sklepach.Mottem gazety było hasło: „Żelazna miotła zamiata tam, gdzie to jest konieczne. Poinformuje nas o wszelkich szumowinach, którymi powinniśmy się zająć”.