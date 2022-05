Czy oświadczenia majątkowe sędziów powinny być jawne? Sędzia TK wydał oświadczenie

Po tym, jak prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska złożyła wniosek o utajnienie swojego oświadczenia majątkowego, rozgorzała dyskusja, czy sędziowie powinni mieć prawo do takiego działania. Głos w tej sprawie zabrał Jarosław Wyrembak. Sędzia TK przysłał do naszej redakcji oświadczenie.

W rozmowie z tygodnikiem „Sieci” Przyłębska została zapytana o stanowisko w sprawie opublikowanych ostatnio w niektórych mediach informacji o zakupieniu przez nią nowego domu pod Warszawą. Prezes TK oceniła, że to „łamie zasady uczciwego i rzetelnego dziennikarstwa”.



Dopytywana, czy nie było błędem to, że wniosła o utajnienie oświadczenia majątkowego za zeszły rok, odpowiedziała, że „jawność oświadczeń majątkowych nie oznacza, że wszystkie szczegóły związane z prywatną transakcją zakupu nieruchomości mają być jawne”.



„Oświadczenia majątkowe składamy po to, by odpowiednie służby mogły sprawdzić, czy dana osoba nie wzbogaciła się w podejrzany sposób. Nie chodzi o ujawnianie tego, gdzie mieszka sędzia, czy dokonał trafnego wyboru przy zakupie nieruchomości. A dziś, na podstawie bezprawnie ujawnionych danych, można do tego dojść. To dlatego poprosiłam o utajnienie mojego oświadczenia. Chodziło o ochronę prywatności” – przekonywała.



Ze słowami Przyłębskiej zgodził się Wyrembak, który przysłał do naszej redakcji oświadczenie.





„Ataki na Przyłębską mają podłoże polityczne”

„Cele, jakim służyć ma praktyka składania oświadczeń majątkowych przez sędziów (także sądów powszechnych), mogą być całkowicie realizowane bez upubliczniania treści tychże oświadczeń – bez wyzuwania sędziów Trybunału i sądów powszechnych, oraz ich bliskich, z ich prywatności, z ich osobistego bezpieczeństwa, bez narażania ich w czasie pełnienia trudnych funkcji publicznych na różne formy agresji, przemocy i napaści, będące często prostą konsekwencją wspomnianych seansów, organizowanych z wykorzystaniem siły mediów” – napisał Wyrembak.



Sędzia TK podkreślił, że „odpowiednie osoby, organy i służby Rzeczypospolitej Polskiej mają zawsze zapewniony dostęp do wszystkich, także tych nieupublicznionych, oświadczeń majątkowych wszystkich sędziów – w zakresie, jaki jest konieczny dla ciągłego monitorowania majątku sędziów w ramach profilaktyki antykorupcyjnej, i identyfikowania oraz badania sytuacji nieprawidłowych bądź niejasnych.”



Jego zdaniem atak na Przyłębską ma podłoże stricte polityczne.



„Osobiście skłonny jestem podejrzewać, że nie o obronę dobra wspólnego, ani nie o ochronę interesu publicznego tutaj idzie, a o to, by zdobyć jak najwięcej informacji o sędziach (nie tylko Trybunału, ale i sądów powszechnych), najlepiej: o ich miejscach zamieszkania – po to, by ich później dopaść, osaczyć i zaszczuć; najlepiej: w ich miejscach zamieszkania. Wydaje się, że dla wielu żądnych karier osób to dzisiaj kusząca droga do realizacji ich partykularnych – często partyjnych – interesów, nieliczących się z dobrem wspólnym i z interesem publicznym” – czytamy.

Pełna treść oświadczenia sędziego TK Jarosława Wyrembaka

Środowiska od dawna znane ze szczególnej zaciekłości wobec Trybunału Konstytucyjnego, i osób pełniących aktualnie funkcje sędziów Trybunału, zdają się zapraszać wszystkich do udziału w nowym, organizowanym przez siebie, ataku. Pretekstem do jego organizacji stał się tym razem fakt, że kilku sędziów Trybunału w 2021 roku spełniło prawny obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych, prosząc jednocześnie, by informacje zawarte w ich oświadczeniach objęte zostały ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych – na podstawie przepisu dopuszczającego taką możliwość w przypadku, gdy ujawnienie zawartych w oświadczeniu informacji mogłoby powodować zagrożenie dla składającego oświadczenie lub osób dla niego najbliższych.



I tym razem organizowanemu atakowi towarzyszy targ interesów partyjnych, w ramach którego pojawiają się całkowicie niezasadne, a nawet absurdalne, insynuacje oraz pomówienia, przede wszystkim pod adresem Prezes Trybunału Konstytucyjnego – na ich podstawie, w politycznym amoku, podejmowane są też próby wciągania do walki z sędziami nawet Prezydenta RP i Marszałek Sejmu. Wobec tego ataku, i innych działań wymierzonych w sędziów, także sądów powszechnych, a organizowanych pod różnymi pretekstami przez bardzo różne osoby i instytucje – zarówno teraz, jak i w przeszłości – coraz bardziej zyskują na wartości: zwykła wewnętrzna uczciwość, odporność na polityczną demagogię, roztropność i skłonność do systematycznego używania własnego rozumu.



Niezależnie od tego kto, kiedy, wobec jakich sędziów, z jakich motywów, pod jakim pretekstem, przy wykorzystaniu jakich instytucji (także państwowych) organizuje przeróżne seanse nienawiści, pozostaje wiara w ludzi, będących obserwatorami i uczestnikami życia publicznego. Pozostaje wiara w ich uczciwość, w ich sprawiedliwość, w ich mądrość i odporność na polityczne manipulacje krzykliwych partyjnych graczy. Cele, jakim służyć ma praktyka składania oświadczeń majątkowych przez sędziów (także sądów powszechnych), mogą być całkowicie realizowane bez upubliczniania treści tychże oświadczeń – bez wyzuwania sędziów Trybunału i sądów powszechnych, oraz ich bliskich, z ich prywatności, z ich osobistego bezpieczeństwa, bez narażania ich w czasie pełnienia trudnych funkcji publicznych na różne formy agresji, przemocy i napaści, będące często prostą konsekwencją wspomnianych seansów, organizowanych z wykorzystaniem siły mediów.

Życie zdaje się dowodzić, że mogą one pochodzić z bardzo różnych miejsc i kierunków, a do ich organizacji może być wykorzystywana nawet działalność instytucji państwowych i publicznych. W tym kontekście konieczne jest, by podkreślić, że odpowiednie osoby, organy i służby Rzeczypospolitej Polskiej mają zawsze zapewniony dostęp do wszystkich, także tych nieupublicznionych, oświadczeń majątkowych wszystkich sędziów – w zakresie, jaki jest konieczny dla ciągłego monitorowania majątku sędziów w ramach profilaktyki antykorupcyjnej, i identyfikowania oraz badania sytuacji nieprawidłowych bądź niejasnych. Trudno uwierzyć zatem, że artykułowane z taką siłą oskarżenia pod adresem sędziów mogą mieć coś wspólnego z obroną dobra wspólnego, z obroną interesu publicznego.



Ostatecznie jednak rozstrzygać o tym każdy musi w oparciu o swoje sumienie, poprzez odwołanie się do swojej roztropności i swojej wrażliwości. Osobiście skłonny jestem podejrzewać, że nie o obronę dobra wspólnego, ani nie o ochronę interesu publicznego tutaj idzie, a o to, by zdobyć jak najwięcej informacji o sędziach (nie tylko Trybunału, ale i sądów powszechnych), najlepiej: o ich miejscach zamieszkania – po to, by ich później dopaść, osaczyć i zaszczuć; najlepiej: w ich miejscach zamieszkania. Wydaje się, że dla wielu żądnych karier osób to dzisiaj kusząca droga do realizacji ich partykularnych – często partyjnych – interesów, nieliczących się z dobrem wspólnym i z interesem publicznym.